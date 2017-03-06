Более десяти человек пострадали при пожаре в доме на северо-востоке Москвы, есть жертвы Рубрики: Происшествия

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Собеседник агентства рассказал, что взрыв газа, повредивший межквартирные перегородки, произошел в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на Изумрудной улице. В доме начался пожар, пламя распространилось на квартиры второго и третьего этажей. По словам источника, людям с верхних этажей оставалось лишь выглядывать в окна и просить о помощи.



Отметим, что ТАСС со ссылкой на заявление Мосгаза опровергает информацию о взрыве. "Специалисты Мосгаза повели проверку и установили, что все элементы системы газоснабжения не имеют разрушения, целостность газового оборудования не нарушена. Эпицентр пожара находился в жилой комнате, а не на кухне. Это дает основания говорить, что взрыв бытового газа не является причиной пожара и не имеет отношения к данному ЧП", - рассказали в учреждении.



Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 28 человек, однако пострадавших избежать не удалось. О состоянии горожан информации к настоящему моменту нет. В столичном управлении МЧС отметили, что пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. К настоящему моменту возгорание локализовано. В результате пожара в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы пострадали 13 человек, в том числе грудной ребенок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города. По предварительной версии, возгорание произошло в результате прорыва газовой трубы.Собеседник агентства рассказал, что взрыв газа, повредивший межквартирные перегородки, произошел в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на Изумрудной улице. В доме начался пожар, пламя распространилось на квартиры второго и третьего этажей. По словам источника, людям с верхних этажей оставалось лишь выглядывать в окна и просить о помощи.Отметим, что ТАСС со ссылкой на заявление Мосгаза опровергает информацию о взрыве. "Специалисты Мосгаза повели проверку и установили, что все элементы системы газоснабжения не имеют разрушения, целостность газового оборудования не нарушена. Эпицентр пожара находился в жилой комнате, а не на кухне. Это дает основания говорить, что взрыв бытового газа не является причиной пожара и не имеет отношения к данному ЧП", - рассказали в учреждении.Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 28 человек, однако пострадавших избежать не удалось. О состоянии горожан информации к настоящему моменту нет. В столичном управлении МЧС отметили, что пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. К настоящему моменту возгорание локализовано.



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