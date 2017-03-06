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Два человека пострадали в ходе конфликта в гостинице "Ханой-Москва"
22 марта 2017 г. | Время публикации 08:48
Рубрики: Происшествия  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Два человека получили ранения в результате конфликта на северо-востоке Москвы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, в 00:32 в службу "02" поступило сообщение о конфликте по адресу Ярославское шоссе, дом 146.

В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия. Один из пострадавших госпитализирован, второму оказана помощь на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего: по данным источника, речь идет о гостинице "Ханой-Москва".

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