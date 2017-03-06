Два человека пострадали в ходе конфликта в гостинице "Ханой-Москва"

Два человека получили ранения в результате конфликта на северо-востоке Москвы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, в 00:32 в службу "02" поступило сообщение о конфликте по адресу Ярославское шоссе, дом 146.



В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия. Один из пострадавших госпитализирован, второму оказана помощь на месте. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего: по данным источника, речь идет о гостинице "Ханой-Москва".



