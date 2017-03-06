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Прокуратура требует признать самостроем дорогу к стройке на Живописной улице
22 марта 2017 г. | Время публикации 11:08 | Последние изменения 13:26
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Открытый берег
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием снести дорогу и автостоянку, "самовольно возведенные" в границах природно-исторического парка "Москворецкий". Построенный проезд ведет к месту строительства 25-этажного дома на улице Живописной, против которого активно выступают местные жители, сообщает "Коммерсант".

Обращение в суд произошло после того, как прокуратура проверила соблюдение природоохранного, земельного и градостроительного законодательства при строительстве асфальтированного проезда с автостоянкой в ответ на многочисленные жалобы горожан. По итогам проверки сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры направили иски в районные суды, однако подробности дела не сообщаются.

Другие источники рассказали, что в иске, поданном 10 марта в Никулинский райсуд, прокуратура потребовала признать незаконной и прекратить деятельность департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ "Мосприрода" по согласованию и выдаче разрешений на въезд в границах ООПТ. Более того, 16 марта межрайонный природоохранный прокурор направил иск в Хорошевский районный суд, потребовав признать асфальтированный проезд с площадкой для стоянки автотранспорта самовольной постройкой и обязать "Мосприроду" снести его и восстановить нарушенный ландшафт. Представители инициативной группы "В защиту Живописной" надеются на то, что судебные иски замедлят стройку.

Напомним, в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку, находящемуся по соседству со строительством. В офисе застройщика заверяли, что документы оформлены законно, а публичные слушания в данном случае не нужны, так как участок, где запланировано строительство, не входит в зону ООПТ. На ситуацию обратили внимание и в Совете по правам человека.

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