Прокуратура требует признать самостроем дорогу к стройке на Живописной улице

23 ноября 2016 г. СПЧ попросил мэра проверить законность застройки на Живописной улице

В обращении отмечается, что стройка жилого комплекса частично выходит на территорию парка "Москворецкий", а заключения государственной экологической экспертизы нет, как и ряда других необходимыми данными.