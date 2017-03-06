]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
марта
pda
Поиск
Архив

Метро в Мытищах и Балашихе появится не раньше, чем через 13 лет
22 марта 2017 г. | Время публикации 17:48 | Последние изменения 18:47
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Имевшиеся у властей планы по продлению Калужско-Рижской линии метро после Медведково в настоящий момент нереализуемы, а потому появление подземки в Мытищах занянется по меньшей мере до 2030 года. Об этом в среду в интервью "Интерфаксу" заявил руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев.

"Мы понимаем, что очень нужен участок метро в Мытищи. Но первоначальные планы по продлению Калужско-Рижской линии после Медведково в Челобитьево нереализуемы. Эта линия просто не вывезет такое количество пассажиров. В связи с этим предполагается строительство новой линии от Второго кольца", - рассказал Васильев.

По его словам, новая линия пройдет через Ярославский район, с остановками в районе МГСУ, будущего ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин", в Мытищах и конечной станцией в Королеве. Сколько будет станций, пока не ясно, но известно, что общая протяженность этой линии составит около 20 километров.

Васильев также рассказал, что столичные власти рассматривают возможность строительства участка метро и до Балашихи через районы Перово и Гольяново. Впрочем, и этот участок также может быть запущен не раньше 2030 года.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.03.2017   20:30
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 22 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>