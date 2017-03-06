Метро в Мытищах и Балашихе появится не раньше, чем через 13 лет Рубрики: Метрополитен

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"Мы понимаем, что очень нужен участок метро в Мытищи. Но первоначальные планы по продлению Калужско-Рижской линии после Медведково в Челобитьево нереализуемы. Эта линия просто не вывезет такое количество пассажиров. В связи с этим предполагается строительство новой линии от Второго кольца", - рассказал Васильев.



По его словам, новая линия пройдет через Ярославский район, с остановками в районе МГСУ, будущего ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин", в Мытищах и конечной станцией в Королеве. Сколько будет станций, пока не ясно, но известно, что общая протяженность этой линии составит около 20 километров.



Васильев также рассказал, что столичные власти рассматривают возможность строительства участка метро и до Балашихи через районы Перово и Гольяново. Впрочем, и этот участок также может быть запущен не раньше 2030 года. Имевшиеся у властей планы по продлению Калужско-Рижской линии метро после Медведково в настоящий момент нереализуемы, а потому появление подземки в Мытищах занянется по меньшей мере до 2030 года. Об этом в среду в интервью "Интерфаксу" заявил руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев."Мы понимаем, что очень нужен участок метро в Мытищи. Но первоначальные планы по продлению Калужско-Рижской линии после Медведково в Челобитьево нереализуемы. Эта линия просто не вывезет такое количество пассажиров. В связи с этим предполагается строительство новой линии от Второго кольца", - рассказал Васильев.По его словам, новая линия пройдет через Ярославский район, с остановками в районе МГСУ, будущего ТПУ около железнодорожной платформы "Северянин", в Мытищах и конечной станцией в Королеве. Сколько будет станций, пока не ясно, но известно, что общая протяженность этой линии составит около 20 километров.Васильев также рассказал, что столичные власти рассматривают возможность строительства участка метро и до Балашихи через районы Перово и Гольяново. Впрочем, и этот участок также может быть запущен не раньше 2030 года.



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