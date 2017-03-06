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Температура воздуха в Москвы превысила 10 градусов, но погодный рекорд устоял
22 марта 2017 г. | Время публикации 16:21 | Последние изменения 16:46
Рубрики: Погода  
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Температура воздуха в Москве к 15:00 прогрелась до 10,5 градуса выше нуля. Соответствующие показатели зафиксировала главная городская метеостанция на ВДНХ, сообщает "Интерфакс". Весна продолжает быть заметно теплее среднеклиматической нормы.

В столичном метеобюро отметили, что 22 марта стало самым теплым днем с начала года. Предыдущий температурный максимум был установлен 9 марта - тогда столбики термометров достигли отметки в 10 градусов ровно. При этом абсолютный рекорд дня, который составляет 15,4 градуса тепла, погода сегодня не побьет.
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Среда, 22 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
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