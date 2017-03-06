Температура воздуха в Москвы превысила 10 градусов, но погодный рекорд устоял Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



В столичном метеобюро отметили, что 22 марта стало самым теплым днем с начала года. Предыдущий температурный максимум был установлен 9 марта - тогда столбики термометров достигли отметки в 10 градусов ровно. При этом абсолютный рекорд дня, который составляет 15,4 градуса тепла, погода сегодня не побьет. Температура воздуха в Москве к 15:00 прогрелась до 10,5 градуса выше нуля. Соответствующие показатели зафиксировала главная городская метеостанция на ВДНХ, сообщает "Интерфакс" . Весна продолжает быть заметно теплее среднеклиматической нормы.В столичном метеобюро отметили, что 22 марта стало самым теплым днем с начала года. Предыдущий температурный максимум был установлен 9 марта - тогда столбики термометров достигли отметки в 10 градусов ровно. При этом абсолютный рекорд дня, который составляет 15,4 градуса тепла, погода сегодня не побьет.



Предыдущая статья | Следующая статья

