Температура воздуха в Москвы превысила 10 градусов, но погодный рекорд устоял

Температура воздуха в Москве к 15:00 прогрелась до 10,5 градуса выше нуля. Соответствующие показатели зафиксировала главная городская метеостанция на ВДНХ, сообщает "Интерфакс"
. Весна продолжает быть заметно теплее среднеклиматической нормы.
В столичном метеобюро отметили, что 22 марта стало самым теплым днем с начала года. Предыдущий температурный максимум был установлен 9 марта - тогда столбики термометров достигли отметки в 10 градусов ровно. При этом абсолютный рекорд дня, который составляет 15,4 градуса тепла, погода сегодня не побьет.