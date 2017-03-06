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В РПЦ заявили, что институт океанографии не пострадает, если его здание целиком перейдет Церкви
22 марта 2017 г. | Время публикации 14:45 | Последние изменения 15:37
Рубрики: Недвижимость, Общество  
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Виктор П. Романов / Википедия
Возможная передача патриаршему подворью в Москве здания Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИИРО) не причинит учреждению никакого вреда. С таким заявлением, как передает "Интерфакс", в среду выступил представитель РПЦ Владимир Легойда в эфире телеканала "Дождь".

"Если будет принято решение в пользу передачи, то ни этот уникальный институт, ни его сотрудники - никто не пострадает. Тот же 327-й закон (о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения) предполагает адекватное здание, куда они могут переехать", - заявил Легойда, выразив сожаление, что этот вопрос вышел на уровень судебных разбирательств.

Отметим, что жалобу на передачу здания института Церкви ранее подали Росимущество, Росрыболовство и сам ВНИИРО. В Росрыболовстве подчеркивали, что в НИИ работает одна из немногих российских лабораторий молекулярной генетики, и другого здания для такого института у ведомства попросту нет.

РПЦ претендует на здание института по той причине, что оно было перестроено из храма, который принадлежал Алексеевскому монастырю, а сейчас скрыт в объеме административного сооружения. В Церкви заявили, что несколько лет назад институт разорил усыпальницы игумений монастыря, вынеся в мешках останки покоившихся там людей. После этого на месте усыпальницы был устроен бассейн для разведения крабов.
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