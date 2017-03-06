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Собянин назвал хрущевки "проблемой номер один" для Москвы
22 марта 2017 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 15:38
Рубрики: Недвижимость  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблема ветхого жилья вышла в столице на первый план и стала одной из главных для городских властей. Он напомнил, что для решения этой проблемы чиновники сейчас разрабатывают новый законопроект, который позволит эффективно реализовать реновацию пятиэтажек первого периода индустриального домостроения.

"Одна из главных проблем страны - ветхое жилье, к сожалению, эта проблема не миновала Москву. В Москве это строительство началось раньше, чем в других регионах. На Москве был отработан эксперимент строительства индустриального жилья, и эти эксперименты далеко не всегда были качественные, некоторые бетонные блоки собрались просто из строительного мусора, поэтому для Москвы это проблема номер один", - заявил мэр (цитата по "Интерфаксу").

Решение о сносе московских хрущевок было принято после встречи Собянина с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил обновить жилой фонд, но сделать это так, чтобы интересы жителей столицы не пострадали. Городские власти утверждают, что перед сносом конкретных домов в обязательном порядке будут интересоваться мнением жильцов, однако механизм такого "общения" с чиновниками вызывает сомнения. Противники сноса считают, что реновация нарушает права москвичей и является "убийственной" для города.
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Среда, 22 марта 2017 г. // Последняя новость 15:21
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