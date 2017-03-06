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Собянин оправдал траты на благоустройство перспективами "возврата каждого рубля"
22 марта 2017 г. | Время публикации 16:48
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Денежные средства, которые Москва из года в год тратит на благоустройство улиц, в полном объеме возвращаются в городскую экономику, заявил мэр Сергей Собянин, выступая на заседании Совета Федерации в среду, 22 марта. В этом году столица вновь выделит миллиарды рублей на ремонт нескольких десятков улиц и площадей.

"Очень часто мне задают вопрос: зачем вы это делаете? В стране кризис, а вы начинаете благоустраивать свои улицы, реконструировать фасады домов, освещение и так далее. Каждый рубль, вложенный в благоустройство, возвращается в экономику", - заверил градоначальник (цитата по "Интерфаксу").

По словам Собянина, доходы московской экономики от одной лишь туристической отрасли составляют около 400 миллиардов рублей в год. "Само комфортное городское пространство создает конкурентную среду относительно к другим мегаполисам мира", - добавил мэр.

Ранее представители туристической индустрии попросили власти Москвы продолжить и расширить городскую программу "Моя улица". Как сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, эксперты турбизнеса, особенно представляющие зарубежные страны, отмечают яркие результаты и итоги этой программы. Сами же москвичи от нее отнюдь не в восторге: по их словам, одни и те же работы по подпрограмме благоустройства регулярно переделываются даже там, где в этом нет необходимости.
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