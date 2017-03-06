Собянин оправдал траты на благоустройство перспективами "возврата каждого рубля"

13 марта 2017 г. Собянин призвал москвичей высказаться о благоустройстве центральных улиц

Мэр призвал присоединиться к проекту "Активный гражданин" и голосовать по концепциям благоустройства Тверской улицы, площади Тверской Заставы и ряда других улиц в центре столицы. Между тем сами москвичи по-прежнему скептичны.