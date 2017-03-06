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В дни спортивных мероприятий на МЦК будут работать реверсивные турникеты
22 марта 2017 г. | Время публикации 10:30 | Последние изменения 13:25
Рубрики: Общественный транспорт  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Реверсивное переключение турникетов будет применяться на Московском центральном кольце в дни крупных спортивных соревнований. Как сообщается на сайте столичной мэрии, систему запустят на станциях "Локомотив", "ЗИЛ" и "Зорге", возле которых находятся стадионы. К началу состязаний большинство турникетов МЦК станут работать на выход, а по их окончании - на вход. Как считают специалисты, это поможет избежать больших очередей.

Тестирование переключения турникетов в час пик уже прошло на станциях "Лихоборы" и "Окружная", где в итоге пропускная способность увеличилась на 40%. После этого на реверсивный режим перевели турникеты на станциях "Крымская" и "Коптево". В утренние часы пик с 07:30 до 10:30 большинство турникетов работают на вход, а в вечерние с 17:30 до 20:30 - на выход. Благодаря этому среднее время прохода пассажира занимает около двух секунд.

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