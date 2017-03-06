В дни спортивных мероприятий на МЦК будут работать реверсивные турникеты

10 марта 2017 г. Реверсивные турникеты заработали на двух станциях МЦК

Турникеты начали работать на станциях "Окружная" и "Лихоборы": в утренние часы пик большинство их работает на вход пассажиров, а в вечерние - на выход. Это позволяет увеличить пропускную способность примерно на 40%.