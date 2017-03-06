Человеческие останки нашли в коллекторе на территории школы

Столичное отделение Следственного комитета РФ проводит проверку по факту обнаружения человеческих останков на территории школы. Как сообщается на сайте ведомства
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останки человеческого скелета были обнаружены накануне днем при проведении работ в коллекторе на территории общеобразовательного учреждения, расположенного на Лиственничной аллее.
По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. По данному факту проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.