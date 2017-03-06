]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
марта
pda
Поиск
Архив

Человеческие останки нашли в коллекторе на территории школы
22 марта 2017 г. | Время публикации 09:56
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Столичное отделение Следственного комитета РФ проводит проверку по факту обнаружения человеческих останков на территории школы. Как сообщается на сайте ведомства, останки человеческого скелета были обнаружены накануне днем при проведении работ в коллекторе на территории общеобразовательного учреждения, расположенного на Лиственничной аллее.

По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. По данному факту проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Twitter
facebook


Предыдущая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.03.2017   9:50
5
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 22 марта 2017 г. // Последняя новость 09:56
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>