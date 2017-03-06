Муниципальный депутат сообщил о сносе фабрики XIX века ради строительства жилого дома

На Большой Андроньевской улице начался снос дореволюционной фабрики Григорьева. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила в своем блоге
в "Живом журнале" депутат муниципального совета Лефортово Александра Андреева. "Снос фабрики был начат вчера вечером – в жуткой спешке, без каких-либо документов, практически без ограждения. Кирпичи летели на пешеходную дорожку, в окна соседнего жилого дома", - пишет депутат.
По ее данным, здание сносят вопреки федеральному законодательству для строительства высотного жилого дома, эксклюзивным продавцом квартир в котором выступает британская компания Savills. Кроме того, новостройка загородит свет жилому дому, стоящему впритык к фабрике Григорьева, что также запрещено действующими нормами.
Фабрика Григорьева (находится по адресу Большая Андроньевская улица, 7/14) была построена на рубеже XIX-XX веков и является важной частью панорамы Большой Андроньевской улицы и Андроникова монастыря. Напомним, в прошлом году вокруг монастыря также разгорелся скандал: как выяснилось, коммерсанты решили расширить построенный возле здания тир, уничтожив старинный некрополь
, где с XVI века хоронили московскую знать. Кроме того, сообщалось, что в церкви Архангела Михаила планируется открыть ресторан
с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже, однако сами церковники это отрицают
, называя поступившую информацию "вбросом".