Муниципальный депутат сообщил о сносе фабрики XIX века ради строительства жилого дома

2 марта 2017 г. Жалобы на "безобразия" в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы назвали вбросами

О планах открыть ресторан с туалетами на территории монастыря, где действует Музей имени Андрея Рублева, говорят "обиженные сотрудники", привыкшие бездельничать. Об этом заявил глава экспертного совета по церковному искусству.