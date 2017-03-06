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Муниципальный депутат сообщил о сносе фабрики XIX века ради строительства жилого дома
22 марта 2017 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 13:28
Рубрики: Архитектура, Городская инфраструктура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
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Саша Андреева / YouTube
На Большой Андроньевской улице начался снос дореволюционной фабрики Григорьева. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила в своем блоге в "Живом журнале" депутат муниципального совета Лефортово Александра Андреева. "Снос фабрики был начат вчера вечером – в жуткой спешке, без каких-либо документов, практически без ограждения. Кирпичи летели на пешеходную дорожку, в окна соседнего жилого дома", - пишет депутат.

По ее данным, здание сносят вопреки федеральному законодательству для строительства высотного жилого дома, эксклюзивным продавцом квартир в котором выступает британская компания Savills. Кроме того, новостройка загородит свет жилому дому, стоящему впритык к фабрике Григорьева, что также запрещено действующими нормами.

Фабрика Григорьева (находится по адресу Большая Андроньевская улица, 7/14) была построена на рубеже XIX-XX веков и является важной частью панорамы Большой Андроньевской улицы и Андроникова монастыря. Напомним, в прошлом году вокруг монастыря также разгорелся скандал: как выяснилось, коммерсанты решили расширить построенный возле здания тир, уничтожив старинный некрополь, где с XVI века хоронили московскую знать. Кроме того, сообщалось, что в церкви Архангела Михаила планируется открыть ресторан с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже, однако сами церковники это отрицают, называя поступившую информацию "вбросом".
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Среда, 22 марта 2017 г. // Последняя новость 15:21
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