Центральный участок Калужско-Рижской линии закроют в воскресенье Рубрики: Метрополитен

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Движение поездов на линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково". Станции "Тургеневская" и "Сухаревская" закроют на вход и выход, движение через станцию "Китай-Город" будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии. Кроме того, будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. Работа станций возобновится в понедельник, 27 марта, в 05:30. Движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции "Проспект Мира" до станции "Октябрьская" будет закрыто в воскресенье, 26 марта. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена, ограничение связано с капитальным ремонтом путей.Движение поездов на линии будет осуществляться только на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково". Станции "Тургеневская" и "Сухаревская" закроют на вход и выход, движение через станцию "Китай-Город" будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии. Кроме того, будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" - "Чистые пруды" и "Тургеневская" - "Сретенский бульвар". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии. Работа станций возобновится в понедельник, 27 марта, в 05:30.



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