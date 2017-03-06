Карта "Тройка" стала пропуском в Третьяковскую галерею

15 ноября 2016 г. Посетителей парка Горького на каникулах ждут парящая елка и горка-трансформер для сноуборда

Посетителей парка Горького в каникулы ждет елка, парящая между колоннами входа, новогодняя дискотека с диджеями, концерты на льду и маркеты с безалкогольным глинтвейном. А в конце февраля - середине марта пройдет "Ночь на катке".