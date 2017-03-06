Карта "Тройка" стала пропуском в Третьяковскую галерею

В столице заработал новый функционал карты "Тройка", позволяющий войти в здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Как сообщила на пресс-конференции замруководителя транспортного департамента столицы Алина Бисембаева, которую цитирует M24.ru
, со временем аналогичная услуга появится в галерее на Крымском валу. Как уточнила директор фонда развития Третьяковской галереи Оксана Бондаренко, с помощью "Тройки" можно посетить постоянные экспозиции галереи.
Чтобы пройти в галерею, нужно приложить карту к терминалу и подождать, пока с нее спишутся средства. В дальнейшем к этой услуге могут подключить и другие музеи Москвы. Напомним, в истекшем зимнем сезоне с помощью карты "Тройка" можно было пройти на катки
в парке Горького и ВДНХ, а также оплачивать вход в зоопарк и планетарий
.