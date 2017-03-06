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Карта "Тройка" стала пропуском в Третьяковскую галерею
22 марта 2017 г. | Время публикации 14:09 | Последние изменения 14:23
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
В столице заработал новый функционал карты "Тройка", позволяющий войти в здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Как сообщила на пресс-конференции замруководителя транспортного департамента столицы Алина Бисембаева, которую цитирует M24.ru, со временем аналогичная услуга появится в галерее на Крымском валу. Как уточнила директор фонда развития Третьяковской галереи Оксана Бондаренко, с помощью "Тройки" можно посетить постоянные экспозиции галереи.

Чтобы пройти в галерею, нужно приложить карту к терминалу и подождать, пока с нее спишутся средства. В дальнейшем к этой услуге могут подключить и другие музеи Москвы. Напомним, в истекшем зимнем сезоне с помощью карты "Тройка" можно было пройти на катки в парке Горького и ВДНХ, а также оплачивать вход в зоопарк и планетарий.

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