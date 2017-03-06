Антикоррупционный митинг Навального предложили провести в Марьино или Сокольниках

18 марта 2017 г. Навальному отказали в проведении марша против коррупции

Между тем организаторы марша ожидают от столичных властей предложений по другим маршрутам его проведения. В случае если власти Москвы не предложат других маршрутов проведения мероприятия, заявка будет считаться согласованной, заявил юрист "Фонда борьбы с коррупцией".