Антикоррупционный митинг Навального предложили провести в Марьино или Сокольниках

Столичные власти предложили организаторам антикоррупционного марша, запланированного на грядущее воскресенье, провести его на территории "Гайд-парка" в парке "Сокольники" либо на улице Перерва. Об этом сообщил "Интерфаксу"
глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. "Сегодня мы их официально уведомим и выслушаем их мнение", - сказал он.
Как сообщил юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов, на которого возложены функции по организации и проведению мероприятия, организаторы считают это предложение незаконным. "Во-первых, они нарушили срок по предложению, во-вторых, у нас мероприятие на 15 тысяч человек, нам предложили изменить численность, что уже незаконно, мэрия может предложить только новое место",- сказал Жданов. Площадку "гайд-парка" сам Навальный также счел неподходящей.
"Наши требования разумны и скромны: перекрытие Тверской ради шествия и митинга на пару часов. Это часто делается для мероприятий разных политических сил,- заявил Алексей Навальный в своем блоге
.- Если есть реальные аргументы, почему это никак нельзя сделать, то давайте обсудим другие центральные улицы". В противном случае, считает он, акция 26 марта на Тверской будет законной. 26 марта Навальный и его сторонники собирались провести шествие
от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, однако в мэрии заявили, что шествие с последующим митингом против коррупции нарушит общественный порядок
и права москвичей, не участвующих в мероприятии.