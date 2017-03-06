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В столице откроются пять уличных выставок, посвящённых истории Москвы
22 марта 2017 г. | Время публикации 08:14
Рубрики: Развлечения  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Весной в столице пройдёт пять уличных выставок, посвящённых истории Москвы. Как сообщается на сайте мэра столицы, в центре города, на площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна" установят более 90 двухметровых лайтбоксов в виде фасадов исторических зданий. В "окнах" разместят стенды с интересными фактами из жизни города в XVII — начале XX века. Экспозиции откроются 12 апреля и продлятся до конца апреля — начала мая.

В оформлении будет использовано более 180 макетов, выполненных по эскизам фасадов зданий XVII — начала XX века. На макетах частично воссоздадут фасады гостиницы "Метрополь", Московского художественного театра, Московского университета на Моховой, ГУМа, Исторического музея и других. Лайтбоксы с фасадами будут расставлены в виде лабиринтов. Бродя между ними и заглядывая в "окна", москвичи смогут рассмотреть фотографии столичных улиц XIX века, гравюры, фрагменты картин и литографий, а также прочитать интересные факты из истории Москвы и жизни горожан в прошлых веках. Так, они узнают, как выглядели зачётки студентов Московского университета в XIX веке, а также смогут записать рецепт любимого лимонного пирога Льва Толстого. Увидеть улицы на фотографиях XIX века и узнать традиции московских гуляний

Центральным местом проведения выставки станет переход между площадью Революции и Манежной площадью, напротив Музея Отечественной войны 1812 года. Здесь появится экспозиция "Московские исторические кварталы". Москвичи узнают, как проходило венчание на царство первого представителя Дома Романовых — царя Михаила Фёдоровича и почему Москва никогда не утрачивала свой статус Первопрестольной. Посетители также узнают, какие праздники и уличные фестивали проходили в предыдущие века, как горожане готовились к Пасхе и какие дома в дар городу передали известные московские меценаты. Также будут представлены фотографии Москвы XIX века, которые сохранились в фонде Музея архитектуры имени Щусева.

В сквере около памятника Карлу Марксу можно будет познакомиться с историей образования и науки в столице на стендах выставки "Москва — центр интеллектуальной культуры. XVIII–XIX века". Горожане узнают о ведущих высших образовательных учреждениях столицы — Славяно-греко-латинской академии, Московском университете, а также о первых женских гимназиях. Посетители увидят уникальные кадры: можно будет посмотреть, как одевались университетские профессора в XIX веке, как выглядели дневники гимназистов и зачётки студентов середины позапрошлого столетия. В Камергерском переулке пройдёт выставка "Театральная история Москвы". 13 светящихся "фасадов" будут посвящены истории Большого и Малого театров, первым столичным антрепризам, театральным уличным праздникам. Стенды расскажут и об известных актёрах Малого театра — Марии Ермоловой, Михаиле Щепкине, а также о великих драматургах Александре Сухово-Кобылине и Александре Островском.

На Арбате представят большую коллекцию пасхальных открыток и подарков. Кроме того, посетители смогут увидеть меню ресторанов XIX века, узнать, сколько всего их было в столице, кто в них ходил и сколько стоили блюда. Познакомятся гости и с традициями домашних обедов на примере жизни героев романа Льва Толстого "Война и мир". А для сладкоежек подготовили рецепт любимого "Анковского пирога" Льва Толстого из песочного теста с лимонной начинкой. Арт-лабиринт "Москва — центр ремёсел и торговли" на Никольской улице познакомит горожан со столичными мануфактурами и фабриками. Гости узнают, где располагались крупные торговые ряды, какими ремёслами славилась Первопрестольная и какими были московские цены.
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