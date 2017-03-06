В столице могут возродить систему медвытрезвителей

В Москве вновь может заработать система вытрезвителей, ликвидированная в 2009 году
. Столичные депутаты уже весной готовы обсудить необходимые поправки к законодательству. Не исключено, что такие учреждения будут созданы на базе государственно-частного партнерства: с клиентов будут взимать плату за пребывание. Об этом пишет "Коммерсант"
До конца марта столичный парламент намерен собрать предложения об организации системы вытрезвителей от всех заинтересованных ведомств и рассмотреть вопрос в рамках профильных комиссий. Как заявил в ходе круглого стола в Мосгордуме депутат Владимир Платонов, сейчас человека в стадии опьянения доставляют в ближайшее медицинское учреждение
, где у медработников зачастую возникают проблемы. По его данным, с момента закрытия вытрезвителей в 2011 году число преступлений, совершенных в РФ гражданами в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось с 263,3 тысячи до 440,2 тысячи в год. Ранее с подобными инициативами выступали члены Совета федерации и представители МВД, а в октябре 2016 года главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил открыть вытрезвители в городах, где будут проводиться игры чемпионата мира по футболу.
Как выяснилось, к практике принудительного вытрезвления тем или иным образом уже вернулись около трети регионов России, где подобные учреждения создаются на базе органов соцзащиты, учреждений здравоохранения или государственно-частного партнерства. Последний из этих вариантов в Мосгордуме считают оптимальным, предлагая брать с горожан плату за пребывание, а также привлечь к работе частные охранные предприятия.
Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева поддержала идею создания вытрезвителей, отметив, что к взиманию платы необходим "избирательный подход". "Очень много семей, где глава злоупотребляет, а остальные ведут нищенское существование, наложение штрафа отразится на семье",— пояснила она. Представитель прокуратуры Москвы Дмитрий Романов предложил предоставлять помещенным в вытрезвитель возможность "связаться с родственниками" и определить минимальный и предельный сроки содержания в таком учреждении. Представители Мосгордумы, в свою очередь, заявили о намерении подготовить документ, в котором будет прописана процедура работы вытрезвителей.