В столице могут возродить систему медвытрезвителей

2 октября 2011 г. Пьяных москвичей передают на поруки скорой, но что с ними делать, врачи не знают

Последний вытрезвитель в Москве ликвидировали еще в 2009 году, но с тех пор замены им так и не придумали. Теперь нетрезвыми гражданами должна заниматься скорая, а не полиция. Куда их определять, медики не знают.