Власти Раменского района выступили против массового сноса жилья ради строительства дороги в аэропорт "Жуковский" Общество Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Первый замглавы муниципальной администрации Николай Воробьев | ramns.ru



"Администрация района разделяет мнение жителей, что данный проект не должен повлечь за собой массовый снос строений и не должен затрагивать объекты культурного наследия. Такова наша позиция", - подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящий момент определен коридор для строительства железной дороги, но проектное решение пока не прорабатывалось и не утверждено.



На минувшей неделе телеканал Администрация Раменского района вступилась за собственников квартир в жилых домах, оказавшихся под угрозой сноса из-за проекта строительства новой железной дороги, которая должна связать аэропорт "Жуковский" с магистралью "Москва - Рязань". Об этом "Интерфаксу" рассказал первый замглавы муниципальной администрации Николай Воробьев."Администрация района разделяет мнение жителей, что данный проект не должен повлечь за собой массовый снос строений и не должен затрагивать объекты культурного наследия. Такова наша позиция", - подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящий момент определен коридор для строительства железной дороги, но проектное решение пока не прорабатывалось и не утверждено.На минувшей неделе телеканал "360" сообщал, что жители Раменского района устроили митинг против строительства дороги в аэропорт "Жуковский". Согласно эскизам генплана, под снос попадут десятки домов, а также старинная церковь Владимирской иконы божьей матери, которую, как считается, проектировал Василий Баженов.



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