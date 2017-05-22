Реновация в Москве затронет почти 2 тысячи предпринимателей

Программа реновации жилья в Москве затронет почти 2 тысячи владельцев и арендаторов нежилых помещений в расселяемых домах. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), депутат Мосгордумы Владимир Платонов. По его словам, в 4,5 тысячах домов, выставленных на голосование, насчитывается около 1,5 тысячи собственников нежилых помещений и еще примерно 400 предпринимателей арендуют их у города. "Говорить о масштабности проблемы нет необходимости", - сказал Платонов, которого цитирует РИА "Новости"
.
Предпринимателей в основном беспокоит, когда и куда им придется переехать. Однако ответы можно будет дать только после голосования, когда станет понятно, какие дома действительно будут расселяться, сказал глава МТПП. При этом он перечислил вопросы которые требуют урегулирования: переоформление уставных документов и договоров из-за смены юридического адреса, налогообложение, оценка нежилого помещения.
Как отмечается на сайте палаты
, многие предприниматели вложили "существенные средства" в инфраструктуру домов и развитие прилегающих территорий. Для некоторых видов бизнеса нужно дорогостоящее оборудование, отдельных расходов требует оснащение помещений и их приспособление под санитарные и другие нормы. Как будут учитываться эти вложения, и будут ли, неясно.
Хотя на эти вопросы пока нет ответов, Платонов выразил уверенность, что "город с честью сможет решить все проблемы". Он добавил, что расселение и снос произойдут "не завтра", потому предприниматели в рабочем порядке смогут либо найти себе новое помещение, либо получить денежную компенсацию, передает "Интерфакс"
. Если предприниматель арендует помещение в пятиэтажке, то решать вопрос с дальнейшей компенсацией или сменой места для аренды ему нужно будет с собственником, так как власти будут компенсировать или предоставлять равноценные помещения именно собственникам, уточнил Платонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что компенсация будет рассчитываться по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды. "Пожелает бизнесмен - мы предоставим ему аналогичное помещение, не пожелает - [возместим] по рыночной оценке с учетом выпадающих его доходов, недополученных доходов, с учетом вложенных денег в этот проект", - сказал мэр в интервью Первому каналу.
Платонов выразил уверенность, что предприниматели будут востребованы в прежних районах, и напомнил, что в новых домах первые этажи будут нежилыми. "Государственных магазинов и служб быта никто открывать не будет, и задача властей - создать условия для предпринимателей. Московская торгово-промышленная палата сейчас собирает статистику, сколько и каких магазинов необходимо на определенное количество населения", – цитирует депутата РИАМО
.
Торгово-промышленная палата готова помогать предпринимателям, а также решать споры и конфликты во внесудебном порядке. На сайте МТПП открыт специальный раздел "Реновация в Москве. Малый бизнес"
, с помощью которого можно предприниматели могут направить обращение. Там же будет публиковаться актуальная информация.
В апреле РБК со ссылкой на опрошенных экспертов писал, что программа реновации может затронуть 10-20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, разорит или существенно ухудшит
положение не меньше 100 тысяч человек. В основном в попадающих под реновацию домах располагаются небольшие продуктовые магазины, салоны красоты, ателье и химчистки.