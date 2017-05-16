Полмиллиона человек получат новое жилье помимо участников программы реновации

Около 500 тысяч человек смогут переехать в новое жилье помимо участников программы реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Воскресное время"
на Первом канале.
"Не менее важная задача - решить проблему не только тех, кто переселяется из пятиэтажек, но и отчасти в целом улучшить проблему обеспечения москвичей жильем, особенно тех, которые живут рядом с этими районами реновации. По опросам мы видим, что многие из них уже присматриваются к проекту и подумывают, почему бы мне не приобрести жилье", - сказал он. "Очевидно, что по окончании программы будет построено жилье, в которое переедет около полумиллиона человек. Это дополнительное жилье", - добавил Собянин. По его мнению, новое жилье будет востребовано в первую очередь именно москвичами.
"Сегодня пытаются спекулировать, что они приедут невесть откуда. Потеснят москвичей. Сегодня обеспеченность москвичей жилой площадью очень низкая, мы видим, что 90% всего жилья продается москвичам, небольшая часть - жителям Подмосковья, совсем небольшая часть - приезжим из других регионов", - пояснил он. А предпринимателям-собственникам
помещений в случае отказа от получения равноценного помещения будет предоставлена компенсация по рыночной стоимости с учетом упущенной выгоды. "Пожелает бизнесмен - мы ему предоставим аналогичное помещение. Не пожелает – значит, по рыночной оценке с учетом выпадающих его доходов, неполученных доходов, с учетом вложенных денег в этот проект. Мне кажется, это будет справедливо абсолютно".
Что же касается нагрузки на инфраструктуру, то власти ожидают ее снижения. "Потому что если люди, к примеру, с окраинных районов переедут ближе к метро, собственно, все районы реновации расположены очень хорошо с точки зрения доступности до метро, часть этих людей, которые каждый день мотаются на работу на машинах по дорогам, уйдут с дорог. Если даже хотя бы тысяч 100-200 уйдут с дорог, это большой эффект транспортный",- пояснил мэр, заверив, что проект можно будет реализовать только при участии горожан. "Это очень важный общий наш проект. Это не проект мэра Собянина, или Госдумы, или еще кого-то — это общий наш проект. Он касается значительной части москвичей", — сказал он.