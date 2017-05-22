Минпромторг не оставляет идею использования дерева в московской реновации

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов не исключил возможности использования деревянных конструкций в программе реновации столичного жилья. Он отметил, что к этому вопросу можно будет вернуться после старта программы, передает RNS
. "Со своей стороны, безусловно, через какое-то время мы выйдем с таким предложениям к московским властям. Но окончательное решение будет за мэрией и за теми гражданами, которые участвуют в этой программе", – сказал Евтухов.
Похожее заявление Евтухов делал в марте
. "Непросто будет убедить власти Москвы, мы знаем, что Москва – это особый регион, и у его руководителя есть особое мнение по многим позициям. Но, я думаю, что у нас есть шанс, чтобы попытаться какую-то долю этого <...> проекта по сносу пятиэтажек забрать", – сказал тогда Евтухов.
Напомним, с конца 2016 года идею развития многоэтажного деревянного домостроения продвигают глава Минпромторга Денис Мантуров и Минстрой. Сейчас в России строительство многоэтажных домов из дерева запрещено законодательством. В апреле Мантуров заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин одобрил
идею строительства деревянных домов и готов выделить для этого экспериментальные площадки, но "не в привязке к сносу пятиэтажек". Многие СМИ искаженно передали его слова, написав, что при реновации, наоборот, будет использоваться деревянное домостроение.
Минпромторг и мэр Москвы выступили с опровержениями
. Собянин назвал ошибочные сообщения "информационной уткой" и подчеркнул, что новые дома по программе реновации будут строиться из "современных энергоэффективных панелей и монолита". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал деревянное домостроение "крайне перспективным направлением", но отметил, что технологической базы для него пока нет.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, оценивая перспективы деревянных многоэтажек, говорил, что строить их в столице "нелогично"
. Подобные проекты, по его мнению, могут появиться лишь в качестве пиара застройщика, а не для массового производства. Один из крупнейших лесопромышленных холдингов России уже объявил о намерении построить первый в Москве деревянный жилой комплекс в "Москва-Сити". Проект планируется представить в течение двух месяцев.
По плану компании, квартал будет включать в себя многоэтажное жилье, школу и магазин, передает ТАСС. После разработки проект покажут представителям московской мэрии. Глава холдинга пояснил, что речь идет о строительстве многоэтажных жилых домов из CLT-панелей, которые состоят из перекрестно склеенных массивов дерева. Такой дом, утверждают в компании, можно построить в два раза быстрее, а "зарубежный опыт показывает, что эти панели фактически не горят".