Минпромторг не оставляет идею использования дерева в московской реновации

24 апреля 2017 г. Собянин поддержал идею строительства деревянных домов в Москве

По словам главы Минпромторга, под деревянное домостроительство могут в качестве эксперимента выделить "определенное пятно застройки". Он подчеркнул, что это не связано со сносом пятиэтажек, но ранее в министерстве уже предлагали расселять жильцов хрущевок в деревянные дома.