С улиц Москвы эвакуировали почти 600 автомобилей без номеров под предлогом "террористической угрозы" Рубрики: Автотранспорт

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В сообщении пресс-службы МАДИ, которое цитирует



Отметим, что в начале мая депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Национальный автомобильный союз (НАС) направили обращения в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку действий мэрии. В документе подчеркивалось, что ПДД и КоАП предусматривают ответственность только за езду автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером, но не за стоянку. Кроме того, автовладельцы имеют право передвигаться без номеров в течение десяти дней после покупки машины.



По мнению экспертов, московские чиновники схитрили, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. В 2016 году московский департамент транспорта активно продвигал идею о штрафе за стоянку с нечитаемыми номерами, однако комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал инициативу отклонить.



"Схема с якобы террористической угрозой - это такая квазиправовая форма давления на водителя. Вроде и не штрафуют, и оплату эвакуации не требуют, но вот как пару раз машину увезут - и сразу же отпадет желание номера снимать. Но все это в конечном итоге приведет лишь к новому витку конфронтации между водителями и властями, в то время как нужно, наоборот, формировать доверие", - говорил в беседе с



На минувшей неделе движение Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в течение мая эвакуировали с улиц города почти 600 автомобилей без номеров на специализированные стоянки. Свои действия в МАДИ оправдывают тем, что присутствие неопознанных машин в местах большого скопления людей представляет террористическую угрозу. Подобные доводы неоднократно критиковались специалистами, а в начале мая на действия столичных властей поступила жалоба в Генпрокуратуру РФ.В сообщении пресс-службы МАДИ, которое цитирует РИАМО , говорится, что автомобили без номеров и с подложными номерами "перемещают в рамках решений, принятых на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы". Транспортные средства эвакуируют из 400-метровой зоны от остановок общественного транспорта, станций метро, транспортно-пересадочных узлов, парков, скверов и других мест массового скопления людей. Машины отправляют на две специализированные стоянки, где их проверяют сотрудники полиции.Отметим, что в начале мая депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Национальный автомобильный союз (НАС) направили обращения в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку действий мэрии. В документе подчеркивалось, что ПДД и КоАП предусматривают ответственность только за езду автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером, но не за стоянку. Кроме того, автовладельцы имеют право передвигаться без номеров в течение десяти дней после покупки машины.По мнению экспертов, московские чиновники схитрили, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. В 2016 году московский департамент транспорта активно продвигал идею о штрафе за стоянку с нечитаемыми номерами, однако комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал инициативу отклонить."Схема с якобы террористической угрозой - это такая квазиправовая форма давления на водителя. Вроде и не штрафуют, и оплату эвакуации не требуют, но вот как пару раз машину увезут - и сразу же отпадет желание номера снимать. Но все это в конечном итоге приведет лишь к новому витку конфронтации между водителями и властями, в то время как нужно, наоборот, формировать доверие", - говорил в беседе с "Коммерсантом" партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко.На минувшей неделе движение "СтопЛиксутов" рассказало историю москвички, чью машину эвакуировали за снятые номера. По ее словам, горячая линия АМПП информацию о судьбе машин без номеров не дает, отправляет самостоятельно искать на две штрафстоянки. У обеих отсутствуют телефоны в публичном доступе. На нужной штрафстоянке затем нужно простоять в живой очереди без талончиков и подать документы с объяснительной. "В воспитательных целях в очереди на подачу документов промариновали полтора-два часа", - рассказала собственница автомобиля. В итоге машину ей вернули без штрафа и счета за эвакуацию, но на поиски и спасение автомобиля москвичке пришлось потратить целые сутки. Примечательно, что никаких металлоискателей на спецстоянке нет, а присутствовавший там сотрудник ГИБДД даже не попросил элементарно открыть багажник.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 апреля 2017 г. В мэрии назвали "потенциально опасными" машины с нечитаемыми номерами, их будут активно эвакуировать

Контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами усилят в Москве. В первую очередь их будут эвакуировать от транспортных объектов, мест массового скопления людей. Власти также призвали москвичей сообщать о "неопознанных" авто.

