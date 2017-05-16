В Москве началось плановое отключение горячей воды

Летние профилактические отключения горячей воды начинаются с 22 мая в Москве. Как сообщили ТАСС в столичной мэрии, срок отключения не превысит 10 дней, а в некоторых случаях - недели. Работами будет охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домов, на время ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.
Обновленный график отключений воды опубликован на сайте ОАО "МОЭК"
. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся к 25 августа. Пожаловаться на нарушение графика отключения
горячей воды москвичи могут на портале "Наш город".
Сроки отключения горячей воды в Москве в этом году были сдвинуты на две недели из-за холодной погоды
.