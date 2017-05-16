Многострадальную станцию метро "Ховрино" обещают запустить к концу 2017 года

31 мая 2016 г. Пуск станции метро "Ховрино" может оказаться в зависимости от замороженной "Беломорской"

К проекту станции метро "Беломорская" решили вернуться в связи с активным развитием района. От строительства этой станции может также зависеть пуск станции "Ховрино", намеченного на начало 2017 года.