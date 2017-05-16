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Многострадальную станцию метро "Ховрино" обещают запустить к концу 2017 года
22 мая 2017 г. | Время публикации 15:29
Рубрики: Метрополитен  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Возведение новой конечной станции Замоскворецкой линии московского метрополитена - "Ховрино" - планируется завершить до конца текущего года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В феврале чиновник утверждал, что станция находится в "высокой степени готовности", а открыть ее могут уже "в течение двух-трех месяцев".

"Вопрос ее запуска напрямую связан с состоянием работ на другой станции этой линии - "Беломорской". Мы планируем основные работы по "Беломорской" завершить в этом году. Это позволит нам пустить пассажирское движение до "Ховрино", - цитирует Хуснуллина портал столичного градостроительного комплекса. По его оценке, пассажиропоток на этой станции будет достигать 150 тысяч человек в сутки.

В сообщении пресс-службы также говорится, что ранее строительство станции "Беломорская" планировалось отложить до 2018 года, однако "в адрес городских властей поступили многочисленные просьбы от местных жителей о необходимости открытия станции". В 2014 году возведение "Беломорской" оказалось под угрозой, когда выяснилось, что в ее основании, на глубине 15-20 метров, находятся водонасыщенные пески - плывуны. Оказалось, что для строительства станции метро необходимо заменить все основание прилегающего к ней дома на Беломорской улице. Соответствующие работы были оценены примерно в 1,2-1,5 миллиарда рублей.

Строительство станции "Ховрино" ведется с западной стороны улицы Дыбенко, у пересечения с Зеленоградской улицей. У станции будет два вестибюля и два выхода: один с западной стороны улицы Дыбенко, напротив дома 42, второй - у Прибрежного проезда. Предполагается, что после ее открытия более 80 процентов жителей района Ховрино будут проживать в пешей доступности от метро, что позволит снизить избыточную нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы.
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