"Нет худа без добра": Хуснуллин объяснил спешку с реновацией и призвал "уговаривать" мэра не передумать

Заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин объяснил поспешность принятия законопроекта о реновации в первом чтении тем, что, если бы его сначала обсудили, на это ушло бы "пару лет". В то же время он не согласился с тем, что власти начали программу реновации фактически не подготовив ее. "Заявить о программе и начать программу – это разные вещи", – сказал он в интервью холдингу РБК
.
"Я считаю, что нет худа без добра. Поднялся вопрос, и все стали его активно обсуждать. Но если бы сначала мы обсуждали закон, то на это ушло бы пару лет", – ответил Хуснуллин на вопрос журналистов, не лучше ли было доработать спорный законопроект и представить полноценно, а не принимать в первом чтении "сырым". Он признал, что москвичей нужно было лучше информировать о реновации, "но для того чтобы информировать, нужно было подготовить программу".
– Переезд в новые дома начнут предлагать к концу года
– "Транспортная обстановка при реновации улучшается"
"За такой короткий срок дать точные цифры, выкладки, рассказать, как будет программа реализовываться, в каких объемах, в каких районах вплоть до каждого дома, – это гигантская работа по масштабу", – сказал Хуснуллин. При этом он заявил, что говорить о начале реализации программы нельзя, так как она "еще не принята" – официально говорить об этом можно будет только после принятия федерального закона и по итогам голосования среди горожан.
По мнению Хуснуллина, мэра Москвы Сергея Собянина надо "не клевать" за то, что он взялся за программу реновации, "а, наоборот, уговаривать – чтобы он не отказался". "Потому что если он откажется, то тем, кто будет после него через десять лет, вот у тех будет очень горячая ситуация", – пояснил заммэра. Когда пятиэтажки "начнут "сыпаться", то никакого голосования никто уже предлагать не будет – будут отселять туда, куда возможно, и непонятно, что к тому времени с бюджетом будет", заявил Хуснуллин.
Чиновник назвал "полной ерундой" мнение о том, что идею реновации лоббируют девелоперы
, оставшиеся без крупных заказов. "...ни в коем случае нельзя говорить, что у города не хватает денег, программ и идей, чтобы загрузить стройкомплекс. У нас градостроительных решений для девелоперов в городе принято на десять лет вперед. Поэтому у девелоперов тоже к этой программе нет интереса, мы его не видим", – сказал глава столичного стройкомплекса.
По его словам, девелоперов к программе реновации вообще не планируется допускать, так как она "абсолютно социальная". Однако "некоторые девелоперы имеют строительные подразделения, которые занимаются подрядом, вот подрядчики на конкурсах пусть приходят и участвуют", добавил Хуснуллин. На вопрос об опасениях москвичей по поводу коррупции заммэра заявил, что "коррупция сводится к минимуму" из-за низкой рентабельности объектов.
"Сегодня подрядчики, которые работают, заходят в проект с рентабельностью до 10%. Если рентабельность 30%, тогда еще можно было бы предположить возможность коррупции, но если рентабельность 5-10%, коррупция сводится к минимуму", – сказал чиновник. Он добавил, что многие строители работают "на грани экономики", у них "постоянно возникают непредвиденные проблемы", снижающие рентабельность. К тому же, в таком "очень густонаселенном плотном городе", как Москва, действует "огромное количество ограничений", и для работы в таких условиях "надо иметь выдающиеся способности".Переезд в новые дома начнут предлагать к концу года
Первые дома для переселенцев по программе реновации появятся в течение полугода. Это относится и к тем домам, строительство которых шло по другим программам. Если окажется, что такой дом "находится рядом со сносимыми пятиэтажками и жители проголосуют за то, чтобы переехать в этот дом и в этом районе, мы уже к концу года будем предлагать", сообщил Хуснуллин.
В разработке находится 300 стартовых площадок
. Хуснуллин заверил, что "все точно будут жить в своих районах и округах, а 90% жителей и вовсе останутся в своем же квартале". Заммэра также сообщил, что москвичам будут предлагать три варианта новых квартир на выбор, как и во время первой волны сноса пятиэтажек. Напомним, однако, что пока это обещание не закреплено законодательно, а Мосгордума не поддержала соответствующие поправки в закон Москвы о "дополнительных гарантиях"
при реновации.
Излишки квартир в домах для переселенцев могут быть использованы для расселения очередников, но эта часть программы пока не конкретизирована. На рынок
эти квартиры, по словам Хуснуллина, выйдут не раньше, чем завершится основная часть программы реновации, то есть "в перспективе 10-15 лет". Отметим, что заявления чиновников по этому поводу разнятся
. Глава департамента строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что дома по программе реновации будут предназначены только для переселенцев. А мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что часть нового жилья пойдет на продажу по рыночным ценам.
Денежная компенсация для москвичей, которые откажутся от переезда в новую квартиру, будет рассчитываться по рыночной стоимости. Оценка будет даваться в соответствии с законом об оценочной деятельности, пояснил заммэра. "Если жители будут не согласны, значит, через суд", – добавил он, отметив, что рыночная цена любой квартиры взамен сносимой, будет на 30 процентов выше. "Поэтому я вообще не сомневаюсь в том, что подавляющее большинство примут решение о том, что переедут в квартиру, которую им предложат", – уверен глава стройкомплекса.
Скидка для желающих докупить метры при переселении может составить 20 процентов от рыночной стоимости, "но этот вопрос еще в доработке". Дополнительные поправки о льготах будут подготовлены "когда будет принята программа, когда будет закон", сообщил Хуснуллин. "Сейчас нам важно соблюдать этапность: мы должны узнать мнение жителей, должен быть принят федеральный закон, после этого должны составить программу и в ней уже четко все прописать – кто куда едет, условия, механизм, сроки и так далее", – пояснил он."Транспортная обстановка при реновации улучшается"
"Как ни парадоксально, оказалось, что при реализации программы реновации транспортная обстановка улучшается", – заявил Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос, как масштабное строительство повлияет на трафик. Журналисты напомнили, что крупные строительные проекты и работы по благоустройству оборачиваются транспортным коллапсом.
Заммэра пояснил, что нынешние кварталы непроницаемы, так как были построены по "социалистической системе планирования". Вокруг нет дорог, а внутри кварталы глухие. При современном проектировании их делают проницаемыми, сказал Хуснуллин. Трафик, по его словам, также уменьшится за счет того, что первые этажи в новых домах будут отданы под рабочие места. Таким образом, "часть людей будут жить и работать в своем районе и будут пешком добираться из дома на работу и обратно". Власти также рассчитывают на развитие третьего пересадочного контура метро, благодаря которому должны появиться дополнительные связи между районами в обход центра города.