"Нет худа без добра": Хуснуллин объяснил спешку с реновацией и призвал "уговаривать" мэра не передумать

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22 мая 2017 г. Полмиллиона человек получат новое жилье помимо участников программы реновации

По словам столичного мэра, около 500 тысяч человек смогут переехать в новое жилье помимо участников программы реновации. Он заявил, что такое жилье будет востребовано в первую очередь именно москвичами.

19 мая 2017 г. Госдума вдвое сократила время на прием поправок в законопроект о реновации

19 мая 2017 г. На слушаниях в ОП программу реновации домов сравнили с революцией и "брекситом"