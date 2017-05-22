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В московском районе Зюзино напали на разносчиков независимой газеты о проблемах реновации
22 мая 2017 г. | Время публикации 17:57
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Константин Янкаускас | YouTube / Штаб Зюзино
Столичный муниципальный депутат Константин Янкаускас сообщил на своей странице в Facebook, что на разносчиков независимой районной газеты "Живу в Зюзино" в понедельник напали неизвестные. По его мнению, произошедшее было спланировано городскими чиновниками, поскольку номер газеты был почти полностью посвящен проблемам реновации, в том числе подробному разбору "ужасного законопроекта", внесенного на рассмотрение Госдумы.

"Сегодня, по словам разносчиков газеты, за ними следила подозрительная машина. Из которой в какой-то момент вышли несколько человек и стали отнимать у ребят газеты и не пускать их в подъезды. Мы подозреваем, что эти же граждане ранее могли вытащить из почтовых ящиков уже положенные туда газеты", - отметил Янкаускас.

Оппозиционер подчеркнул, что по итогам проверки и по фактам нападения на разносчиков будет направлено заявление в правоохранительные органы. "Я уверен, что за этим стоят наши районные и окружные власти. В нашей независимой районной газете мы подробно рассказывали про реновацию. Про законопроект, процедуру голосования и другие моменты. То, что подчиненные Собянина перешли к откровенному бандитизму - показательно. Боятся они ведь не только правды о реновации, но и муниципальных выборов в сентябре. Результат которых теперь непредсказуем", - заключил Янкаускас.

Отметим, что противники реновации регулярно сталкиваются с давлением и потоками оскорблений в их адрес. В начале мая стало известно, что мэрия заказала поиск компромата на таких граждан, чтобы был повод написать заявление по статье УК о возбуждении ненависти или вражды. Кроме того, в апреле произошла целая серия нападений на противников реновации. Пострадали, в частности, администратор сообщества "Москвичи против сноса" в Facebook Кэри Гуггенбергер, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а также активистка Юлия Галямина.

В минувшую субботу полиция задержала муниципального депутата Вячеслава Ванеева, который на встрече собственников квартир одного из домов в столичном районе Черемушки с чиновниками из местной управы попытался выступить против участия жильцов в программе сноса. Как отмечалось, в отделении полиции к нему применяли "меры физического воздействия и устрашения". В итоге Ванеева, впрочем, отпустили без предъявления обвинений, поскольку сам факт задержания муниципального депутата без соответствующей санкции прокурора города является незаконным.
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