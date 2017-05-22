В московском районе Зюзино напали на разносчиков независимой газеты о проблемах реновации

12 мая 2017 г. "Сергей Семенович переживает": мэрия Москвы заказала компромат на организаторов митинга против реновации

По данным журналистки Екатерины Винокуровой, компромат поручено искать во всех соцсетях активистов, чтобы был повод написать заявление "хотя бы" по статье об экстремизме. Компромат на себя уже нашла модератор группы против сноса в Facebook.