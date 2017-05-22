Власти пообещали бесплатную юридическую помощь москвичам, которых затронет реновация Общество Рубрики: Недвижимость

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Президент Адвокатской палаты Игорь Поляков заявил, что подобное соглашение необходимо, чтобы отстаивать права граждан "как путем консультирования, так и с помощью судебных процессов, если они потребуются". Он отметил, что на сегодняшний день юридическая база для решения вопросов реновации практически подготовлена, однако закон о бесплатной юридической помощи требует поправок, поскольку сейчас он распространяется только на малоимущих граждан.



Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что соглашением предусмотрены разные формы взаимодействия депутатов и адвокатов. "Мы планируем провести приемы москвичей в различных центрах госуслуг, так как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосовании. Эти адреса в течение недели будут опубликованы на сайте Мосгордумы, когда к какому депутату и во сколько можно прийти. Также мы запланировали единый день приема в МГД, когда все депутаты будут проводить прием именно по вопросам реновации и каждый москвич сможет прийти и задать свои вопросы и адвокатам, и депутатам", - заявил Шапошников.



По его словам, адвокаты помогут столичным властям с консультированием и "разъяснением вопросов", связанных с реновацией. Кроме того, Адвокатская палата по итогам встреч с жителями может подготовить свои поправки к законопроекту о реновации, передать их депутатам Мосгордумы, а те, в свою очередь, оперативно отправят их коллегам в Госдуме.



Отметим, что на минувшей неделе адвокат Анатолий Кучерена с похожим предложением выступил в ходе слушаний в Общественной палате России. Однако он в своей речи делал акцент на том, что юридическую поддержку москвичам должны оказывать Адвокатская палата Москвы будет оказывать бесплатную юридическую помощь москвичам в отношении прав, которые имеются у них в связи с законом о реновации. Соответствующее соглашение организация подписала в понедельник в рамках встречи с депутатами Мосгордумы. Предполагается, что реализация инициативы начнется уже на этой неделе, передает ТАСС.Президент Адвокатской палаты Игорь Поляков заявил, что подобное соглашение необходимо, чтобы отстаивать права граждан "как путем консультирования, так и с помощью судебных процессов, если они потребуются". Он отметил, что на сегодняшний день юридическая база для решения вопросов реновации практически подготовлена, однако закон о бесплатной юридической помощи требует поправок, поскольку сейчас он распространяется только на малоимущих граждан.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что соглашением предусмотрены разные формы взаимодействия депутатов и адвокатов. "Мы планируем провести приемы москвичей в различных центрах госуслуг, так как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосовании. Эти адреса в течение недели будут опубликованы на сайте Мосгордумы, когда к какому депутату и во сколько можно прийти. Также мы запланировали единый день приема в МГД, когда все депутаты будут проводить прием именно по вопросам реновации и каждый москвич сможет прийти и задать свои вопросы и адвокатам, и депутатам", - заявил Шапошников.По его словам, адвокаты помогут столичным властям с консультированием и "разъяснением вопросов", связанных с реновацией. Кроме того, Адвокатская палата по итогам встреч с жителями может подготовить свои поправки к законопроекту о реновации, передать их депутатам Мосгордумы, а те, в свою очередь, оперативно отправят их коллегам в Госдуме.Отметим, что на минувшей неделе адвокат Анатолий Кучерена с похожим предложением выступил в ходе слушаний в Общественной палате России. Однако он в своей речи делал акцент на том, что юридическую поддержку москвичам должны оказывать независимые юристы . "Мероприятия, которые проводятся, митинги и так далее - это все направлено на то, чтобы программа реновации проводилась исключительно в интересах человека. Если сегодня мы будем шарахаться из стороны в сторону, все превратится в хаос", - подчеркнул Кучерена.



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