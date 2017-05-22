Власти пообещали бесплатную юридическую помощь москвичам, которых затронет реновация

Адвокатская палата Москвы будет оказывать бесплатную юридическую помощь москвичам в отношении прав, которые имеются у них в связи с законом о реновации. Соответствующее соглашение организация подписала в понедельник в рамках встречи с депутатами Мосгордумы. Предполагается, что реализация инициативы начнется уже на этой неделе, передает ТАСС.
Президент Адвокатской палаты Игорь Поляков заявил, что подобное соглашение необходимо, чтобы отстаивать права граждан "как путем консультирования, так и с помощью судебных процессов, если они потребуются". Он отметил, что на сегодняшний день юридическая база для решения вопросов реновации практически подготовлена, однако закон о бесплатной юридической помощи требует поправок, поскольку сейчас он распространяется только на малоимущих граждан.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что соглашением предусмотрены разные формы взаимодействия депутатов и адвокатов. "Мы планируем провести приемы москвичей в различных центрах госуслуг, так как москвичи приходят туда, чтобы принять участие в голосовании. Эти адреса в течение недели будут опубликованы на сайте Мосгордумы, когда к какому депутату и во сколько можно прийти. Также мы запланировали единый день приема в МГД, когда все депутаты будут проводить прием именно по вопросам реновации и каждый москвич сможет прийти и задать свои вопросы и адвокатам, и депутатам", - заявил Шапошников.
По его словам, адвокаты помогут столичным властям с консультированием и "разъяснением вопросов", связанных с реновацией. Кроме того, Адвокатская палата по итогам встреч с жителями может подготовить свои поправки к законопроекту о реновации, передать их депутатам Мосгордумы, а те, в свою очередь, оперативно отправят их коллегам в Госдуме.
Отметим, что на минувшей неделе адвокат Анатолий Кучерена с похожим предложением выступил в ходе слушаний в Общественной палате России. Однако он в своей речи делал акцент на том, что юридическую поддержку москвичам должны оказывать независимые юристы
. "Мероприятия, которые проводятся, митинги и так далее - это все направлено на то, чтобы программа реновации проводилась исключительно в интересах человека. Если сегодня мы будем шарахаться из стороны в сторону, все превратится в хаос", - подчеркнул Кучерена.