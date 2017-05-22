После провалившейся идеи с фонтаном клумбу на Лубянке решили замостить плиткой Рубрики: Городская инфраструктура

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Первоначально московские власти собирались установить в центре Лубянской площади фонтан, однако затея оказалась



Отметим, что летом 2015 года КПРФ собрала более 150 тысяч подписей за проведение референдума о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. В ответ на это "Единая Россия" начала продвигать идею с установкой на Лубянской площади дореволюционного фонтана и даже устроила голосование по соответствующему проекту на специально созданном сайте. Возвращение памятника же в Мосгордуме



Сейчас на Лубянской площади проводятся дорожные работы. На небольшом участке дороги напротив здания Центрального детского магазина на Лубянке обустраиваются так называемые островки безопасности для установки новых светофоров. Эти работы приведут к временному перекрытию одной полосы движения в сторону Новой площади. Для строительства будет огорожен участок длиной 400 метров. Дорожные работы власти планируют завершить к 10 июня. К концу июня на Лубянской площади в центре Москвы начнется благоустройство в рамках программы "Моя улица". В ходе работ будет демонтирована цветочная клумба, которая сейчас располагается на месте памятника Феликсу Дзержинскому, а на ее месте появится пешеходный островок, который замостят плиткой. Как сообщает портал столичной мэрии, осенью на площади также планируется высадить деревья.Первоначально московские власти собирались установить в центре Лубянской площади фонтан, однако затея оказалась технически невыполнимой . "Специалисты доказывают, что мы не можем разместить там фонтан", - заявил в конце марта заммэра города Петр Бирюков. Директор конструкторского бюро "Стрелка" Александра Сытникова, в свою очередь, отметила, что на площади предусмотрено "довольно сложное" художественное мощение, там появятся новые фонари, деревья и газоны.Отметим, что летом 2015 года КПРФ собрала более 150 тысяч подписей за проведение референдума о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. В ответ на это "Единая Россия" начала продвигать идею с установкой на Лубянской площади дореволюционного фонтана и даже устроила голосование по соответствующему проекту на специально созданном сайте. Возвращение памятника же в Мосгордуме назвали невозможным в связи с планировкой и застройкой района, а также из-за опасности очередного раскола общества.Сейчас на Лубянской площади проводятся дорожные работы. На небольшом участке дороги напротив здания Центрального детского магазина на Лубянке обустраиваются так называемые островки безопасности для установки новых светофоров. Эти работы приведут к временному перекрытию одной полосы движения в сторону Новой площади. Для строительства будет огорожен участок длиной 400 метров. Дорожные работы власти планируют завершить к 10 июня.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 марта 2017 г. Установку "единороссовского" фонтана на Лубянке признали невозможной

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