Новые электрички с кондиционерами и биотуалетами запустят в столице Рубрики: Общественный транспорт

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"До конца 2017 года ЦППК полностью обновит парк подвижного состава депо Нахабино и частично - депо Апрелевка. Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Они приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, там также предусмотрены места для провоза велосипедов. Вагоны оборудованы камерами и системой видеорегистрации", - пояснил заммэра Максим Ликсутов.



Безопасность пассажиров в новых составах обеспечивается благодаря электрическим стоп-кранам, крэш-системам, электропневматическим тормозам и прочим современным технологическим решениям. Сейчас 14 таких поездов перевозят пассажиров на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги, а в перспективе перевозчик собирается приобретать в среднем по 165 вагонов в год. Электропоезда, оснащенные камерами и Wi-Fi, выйдут на Рижское и Киевское направления Московской железной дороги. Как сообщается на портале мэра столицы , Центральная пригородная пассажирская компания в этом году получит 13 современных электричек с биотуалетами, климат-контролем и Wi-Fi."До конца 2017 года ЦППК полностью обновит парк подвижного состава депо Нахабино и частично - депо Апрелевка. Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Они приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, там также предусмотрены места для провоза велосипедов. Вагоны оборудованы камерами и системой видеорегистрации", - пояснил заммэра Максим Ликсутов.Безопасность пассажиров в новых составах обеспечивается благодаря электрическим стоп-кранам, крэш-системам, электропневматическим тормозам и прочим современным технологическим решениям. Сейчас 14 таких поездов перевозят пассажиров на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги, а в перспективе перевозчик собирается приобретать в среднем по 165 вагонов в год.



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