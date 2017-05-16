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Новые электрички с кондиционерами и биотуалетами запустят в столице
22 мая 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 12:50
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Электропоезда, оснащенные камерами и Wi-Fi, выйдут на Рижское и Киевское направления Московской железной дороги. Как сообщается на портале мэра столицы, Центральная пригородная пассажирская компания в этом году получит 13 современных электричек с биотуалетами, климат-контролем и Wi-Fi.

"До конца 2017 года ЦППК полностью обновит парк подвижного состава депо Нахабино и частично - депо Апрелевка. Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Они приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, там также предусмотрены места для провоза велосипедов. Вагоны оборудованы камерами и системой видеорегистрации", - пояснил заммэра Максим Ликсутов.

Безопасность пассажиров в новых составах обеспечивается благодаря электрическим стоп-кранам, крэш-системам, электропневматическим тормозам и прочим современным технологическим решениям. Сейчас 14 таких поездов перевозят пассажиров на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги, а в перспективе перевозчик собирается приобретать в среднем по 165 вагонов в год.
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Понедельник, 22 мая 2017 г. // Последняя новость 16:12
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