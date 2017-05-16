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Движение от Крымского моста до храма Христа Спасителя ограничат для поклонения мощам Николая Чудотворца
22 мая 2017 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В столичном храме Христа Спасителя организовано поклонение мощам святителя Николая Чудотворца, которые привезены из Италии и пробудут в столице до 12 июля. На официальном сайте принесения мощей сообщается, что доступ верующих к мощам в храме Христа Спасителя 22 мая продлится до 21:00, с 23 мая по 12 июля доступ будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 21:00.

В очереди к мощам стоят несколько тысяч человек, очередь растянулась на полтора километра - к храму от Крымского моста по Пречистенской набережной, передает ТАСС. Чтобы быть ближе к началу очереди, верующие приезжали заранее со всей России, а некоторые для этого специально взяли отпуск. При этом в первый день, 22 мая, мощи открыли для поклонения на час раньше запланированного - с 13:00.

Очередь на поклонение формируется от Крымского моста и станций метро "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, в случае большого количества паломников очередь продлят до метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы". Для регулирования потока очереди от станции "Парк культуры" к храму Христа Спасителя созданы три контрольно-пропускных пункта. Для облегчения доступа перенесены все ремонтные работы с Пречистенской и Кремлевской набережных. Безопасность обеспечивают свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, вблизи храма размещено 11 точек питания и отдыха для пришедших.

"Никаких специальных пропусков не будет, доступ к мощам будет организован в порядке общей очереди для всех граждан", - разъяснил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и людей с грудными детьми.

В связи с организацией поклонения мощам с 22 мая по 13 июля изменится режим работы северного вестибюля станции метро "Кропоткинская". Как сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию NEWSmsk.com, северный вестибюль станции (выход к Храму Христа Спасителя) будет работать только для входа пассажиров, южный (выход на Гоголевский бульвар) – для входа и выхода. Это позволит избежать скопления людей в северном вестибюле в условиях увеличенного пассажиропотока на станции в эти дни. Также на станции будут дежурить дополнительные наряды инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до храма.

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