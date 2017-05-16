Сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО запустили на портале "Автокод"

На портале "Автокод"
запустили сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО. Автовладельцы в режиме онлайн могут сравнить условия страховых партнеров проекта и самостоятельно оформить электронный полис.
Чтобы рассчитать стоимость полиса ОСАГО, нужно заполнить форму, указав марку и мощность автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению, их данные и водительский стаж. После этого можно выбрать подходящий вариант, после чего перейти к оформлению и оплате полиса нового образца. После выбора полиса пользователь вносит свои данные и переходит на сайт страховой компании, где происходит окончательное формирование полиса.
После онлайн-оплаты полис будет направлен на электронную почту автовладельца. Водителю останется распечатать полученный документ и возить его с собой, сотрудники ГИБДД на дороге могут проверить его подлинность с помощью специальной информационной системы. Как сообщили порталу мэра столицы
в департаменте информационных технологий, электронный полис исключает вероятность подделки и защитит от навязывания дополнительных услуг, комиссий и платежей.
Услуга на портале "Автокод" доступна для владельцев легковых автомобилей, которые используют машину исключительно в личных целях. На портале пока представлены предложения от двух страховых компаний, но со временем число страховых компаний и регионов оформления полисов планируется расширять. Те, кто предпочитает оформлять традиционные полисы ОСАГО на бланке, могут также воспользоваться порталом "Автокод". Страховые партнеры сервиса бесплатно доставят его по указанному адресу. Эта услуга доступна пользователям, зарегистрированным в Москве или Московской области.
Напомним, автостраховщики готовятся к запуску пилотного проекта, в рамках которого камеры
будут проверять наличие полиса ОСАГО у автомобилистов. Об этом шла речь на совещании у заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. В столице проект предполагается запустить уже в первом полугодии этого года, и первоначально штрафы выписываться не будут. Защитники автомобилистов говорят, что подобные меры вполне способны вернуть ушедших из системы ОСАГО автовладельцев, а эксперты выражают сомнения в технической возможности такой проверки.
Между тем возможность использования камер для проверки ОСАГО обсуждается уже не первый год
, но в ГИБДД к этому проекту всегда относились скептически, указывая, что обнаружения автовладельца без полиса нужно проверять абсолютно все машины в потоке по базе автостраховщиков. Собрать данные обо всех проезжающих машинах можно, лишь нарастив мощность серверов, и ЦОДД, по словам экспертов, вряд ли будет заниматься этим за свой счет в интересах страховщиков. Страховым же компаниям такие траты совсем не выгодны.
По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефимова, от двух до двух с половиной процентов автовладельцев в Москве ездят по городу без ОСАГО либо с поддельными полисами и не подозревают об этом. По данным СМИ, в столичном регионе действуют несколько крупных группировок, торгующих поддельными полисами страхования
. При этом отличить поддельные документы от настоящих самостоятельно порой просто невозможно.