В Гидрометцентре москвичам пообещали "розовое" лето Рубрики: Погода

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"Длительных периодов холодной, дождливой, ненастной погоды не прогнозируем. Лето будет. Мы в своих прогностических картах обозначаем температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом - когда температура чуть выше или близка к норме, красным - если значительно превышает норму. А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете", - заявил Вильфанд в беседе с ТАСС, пояснив, что при морозах графики окрашиваются в синий цвет, а синоптики шутят "страна посинела от холода".



Собеседник агентства отметил, что слишком устойчивая погода для атмосферы является негативным фактором. Он, в частности, вспомнил лето 2010 года, когда стационарный циклон удерживал в центре России очень жаркую погоду с "жуткими последствиями". Лето прошлого года было хоть и теплым, но дождливым, с грозами, а начиналось с прохладной температуры, когда воздух прогревался не выше 10-градусной отметки.



Отметим, что нынешний май уже стал



Точный прогноз на первые дни июня специалисты Гидрометцентра сделать пока затрудняются - технологии позволяют подробно изучить погодные условия только на ближайшую пятидневку. "После теплого марта все уже думали, что лето уже наступает, а тут - чересполосица. Но все равно надо быть готовыми к лету", - заключил Вильфанд. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в московском регионе будет теплым, комфортным и не дождливым. Температурный фон ожидается на уровне климатической нормы или даже превысит ее на несколько градусов, а осадков выпадет существенно меньше, чем в прошлом году. В то же время эксперт отметил, что погода летом будет неоднородной - с похолоданиями и потеплениями."Длительных периодов холодной, дождливой, ненастной погоды не прогнозируем. Лето будет. Мы в своих прогностических картах обозначаем температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом - когда температура чуть выше или близка к норме, красным - если значительно превышает норму. А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете", - заявил Вильфанд в беседе с ТАСС, пояснив, что при морозах графики окрашиваются в синий цвет, а синоптики шутят "страна посинела от холода".Собеседник агентства отметил, что слишком устойчивая погода для атмосферы является негативным фактором. Он, в частности, вспомнил лето 2010 года, когда стационарный циклон удерживал в центре России очень жаркую погоду с "жуткими последствиями". Лето прошлого года было хоть и теплым, но дождливым, с грозами, а начиналось с прохладной температуры, когда воздух прогревался не выше 10-градусной отметки.Отметим, что нынешний май уже стал самым холодным с начала века. По словам Вильфанда, последний месяц весны войдет в историю метеонаблюдений как один из самых необычных и "капризных". "Этот май холодный, хотя его средняя температура ниже нормы на 2,5 градуса. Встречается такое раз в 7-9 лет. Но, если вспомнить какой длительный период погода была холодной - с 7 по 17 мая включительно, то такого за весь период наблюдений не было", - заметил синоптик, напомнив, что 12 мая в Подмосковье и вовсе установился снежный покров.Точный прогноз на первые дни июня специалисты Гидрометцентра сделать пока затрудняются - технологии позволяют подробно изучить погодные условия только на ближайшую пятидневку. "После теплого марта все уже думали, что лето уже наступает, а тут - чересполосица. Но все равно надо быть готовыми к лету", - заключил Вильфанд.



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По данным синоптиков, в отдельные дни мая температура достигала минус 9-10 градусов. В минувшие сутки среднесуточная температура отстала от нормы на 6,1 градуса. А нынешний день станет переломным, вскоре начнется потепление.

