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31 мая москвичи смогут бесплатно посетить музей имени Пушкина
22 мая 2017 г. | Время публикации 16:12
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
31 мая Пушкинский музей будет работать бесплатно.Бесплатные билеты в честь 105-летия Музея изобразительных искусств можно будет получить в кассе с 11:00 до 19:00, сообщается на сайте мэра столицы.

В среду, 31 мая, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит 105-летие. В этот день москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить главное здание музея на Волхонке, а также Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Музей будет работать в обычном режиме — с 11:00 до 20:00. Онлайн-продажи на сайте музея на этот день будут закрыты, чтобы все желающие смогли посетить музей бесплатно.

Билеты, дающие право свободного прохода, можно будет получить в кассах с 11:00 до 19:00. Также в честь 105-летия музея рядом с центральным фонтаном в парке Горького будет организована выставка архивных фотографий, посвященных истории музея и его сотрудникам.
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Понедельник, 22 мая 2017 г. // Последняя новость 16:12
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