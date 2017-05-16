31 мая москвичи смогут бесплатно посетить музей имени Пушкина Рубрики: Культура

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В среду, 31 мая, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит 105-летие. В этот день москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить главное здание музея на Волхонке, а также Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Музей будет работать в обычном режиме — с 11:00 до 20:00. Онлайн-продажи на сайте музея на этот день будут закрыты, чтобы все желающие смогли посетить музей бесплатно.



Билеты, дающие право свободного прохода, можно будет получить в кассах с 11:00 до 19:00. Также в честь 105-летия музея рядом с центральным фонтаном в парке Горького будет организована выставка архивных фотографий, посвященных истории музея и его сотрудникам. 31 мая Пушкинский музей будет работать бесплатно.Бесплатные билеты в честь 105-летия Музея изобразительных искусств можно будет получить в кассе с 11:00 до 19:00, сообщается на сайте мэра столицы В среду, 31 мая, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит 105-летие. В этот день москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить главное здание музея на Волхонке, а также Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Музей будет работать в обычном режиме — с 11:00 до 20:00. Онлайн-продажи на сайте музея на этот день будут закрыты, чтобы все желающие смогли посетить музей бесплатно.Билеты, дающие право свободного прохода, можно будет получить в кассах с 11:00 до 19:00. Также в честь 105-летия музея рядом с центральным фонтаном в парке Горького будет организована выставка архивных фотографий, посвященных истории музея и его сотрудникам.



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