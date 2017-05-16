В Госдуме предложили штрафовать за шумную реновацию по ночам и в выходные Коммунальное хозяйство Рубрики: Городская инфраструктура

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Законопроект касается действий, нарушающих покой граждан с 22 часов вечера до 6 часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, в жилых зонах и на социальных объектах. Сюда же относятся строительные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. Предполагается, что составлять протоколы и рассматривать дела об административных нарушениях будут сотрудники полиции.



За нарушение тишины граждан предлагают штрафовать на сумму от 1000 до 2000 рублей, должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а компании - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Исключения планируется сделать только для борьбы с правонарушениями или ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также для неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан. Исключения также будут сделаны для религиозных и культурно-массовых мероприятий, не противоречащих закону.



Как отмечают депутаты, в связи с масштабами грядущей реновации крайне высока вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время, а потому необходимо принять "превентивные меры". В законопроекте подчеркивается, что реновация в Москве затронет не только тех, кто будет переезжать в новое жилье, но и тех граждан, чьи дома окажутся в непосредственной близости от зон сноса и последующей застройки.



Эксперты ранее отмечали, что в программе реновации вопрос создания комфортной среды находится далеко На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который добавляет статью об ответственности за нарушение тишины в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению авторов инициативы, депутатов от ЛДПР, актуальность подобной меры сейчас особенно велика для москвичей в связи с "намечаемой ударными темпами реновацией жилья", передает РИА "Новости" . Аналогичные нормы сегодня присутствуют в законодательстве субъектов РФ, но их применение весьма затруднительно.Законопроект касается действий, нарушающих покой граждан с 22 часов вечера до 6 часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, в жилых зонах и на социальных объектах. Сюда же относятся строительные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. Предполагается, что составлять протоколы и рассматривать дела об административных нарушениях будут сотрудники полиции.За нарушение тишины граждан предлагают штрафовать на сумму от 1000 до 2000 рублей, должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а компании - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Исключения планируется сделать только для борьбы с правонарушениями или ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также для неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан. Исключения также будут сделаны для религиозных и культурно-массовых мероприятий, не противоречащих закону.Как отмечают депутаты, в связи с масштабами грядущей реновации крайне высока вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время, а потому необходимо принять "превентивные меры". В законопроекте подчеркивается, что реновация в Москве затронет не только тех, кто будет переезжать в новое жилье, но и тех граждан, чьи дома окажутся в непосредственной близости от зон сноса и последующей застройки.Эксперты ранее отмечали, что в программе реновации вопрос создания комфортной среды находится далеко не на первом месте : москвичам придется терпеть постоянный шум из-за работы строительной техники и криков рабочих, смириться с трудностями с проездом на личном транспорте, а также забыть про возможность посушить белье на балконе: пыль от строительства станет постоянным спутником горожан на долгие годы вперед. Кроме того, жители несносимых домов могут столкнуться с масштабными перебоями в работе коммуникаций.



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