"Желтый" уровень опасности объявлен в столице из-за заморозков

19 мая 2017 г. Синоптики пригрозили москвичам новыми заморозками в начале следующей недели

Всплеск тепла, который придется на пятницу и субботу, будет весьма непродолжительным: уже в воскресенье в столичный регион сноса хлынет холодный воздух из-за наступающего со Скандинавии антициклона.