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"Желтый" уровень опасности объявлен в столице из-за заморозков
22 мая 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 12:45
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
"Желтый" уровень опасности объявлен в столице и Подмосковье на понедельник, 22 мая, из-за заморозков. "Погода потенциально опасна", - сообщается на сайте Росгидрометцентра.

При этом осадков в столичном регионе в понедельник не ожидается. Днем в Москве воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, по области — до плюс 11-16 градусов. Будет наблюдаться небольшая облачность и северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 23 мая, в столице сохранится сухая погода, днем столбики термометра покажут от 17 до 19 градусов выше нуля.
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