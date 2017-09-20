На памятнике Калашникову обнаружили чертеж немецкого автомата

В социальных сетях разгорелся очередной спор вокруг памятника конструктору Михаилу Калашникову, открытому 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Как сообщил на своей странице в Facebook
историк Юрий Пашолок, на памятнике Калашникову вместо АК-47 изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44.
Скульптор Салават Щербаков сообщил РИА "Новости"
, что готов внести изменения в памятник оружейнику Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки. Впоследствии стало известно, что плиту с чертежом уберут с памятника.
"Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж,
на памятнике, сразу указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он
сейчас находится на месте и демонтирует эту плиту, поскольку
действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия", - сообщил "Интерфаксу"
исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.
По его словам, "благодаря этой ошибке Щербакова развенчан миф о
том, что Калашников заимствовал какие-то идеи у своих иностранных
коллег, в первую очередь у немецкого конструктора Шмайссера". "Благодаря
сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова это
совершенно иное устройство", - заявил Кононов.
Установка памятника вызвала массовую критику в соцсетях. В конце августа "Афиша Daily"
опубликовала открытое письмо жителя района, юриста Дмитрия Шабельникова, который писал, что знаменитый оружейник, уроженец Алтайского края, никак не был связан "ни с этими местами, ни с Москвой вообще". Режиссер Григорий Катаев
назвал памятник "пошлым ужасом", а политик Дмитрий Гудков - "очередной пощечиной общественному вкусу".
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что она не получила бы одобрение даже в советское время. В ответ на это Щербаков заявил, что "никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел". "Это профессия и не надо в неё лезть", — добавил автор памятника. Между тем на
открытии монумента не обошлось без скандала - недалеко от него был дважды задержан
активист, который держал плакат "Конструктор оружия - конструктор смерти".