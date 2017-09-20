На памятнике Калашникову обнаружили чертеж немецкого автомата

19 сентября 2017 г. На открытии памятника Калашникову в Москве дважды задержали активиста с плакатом о "конструкторе смерти"

Памятник Михаилу Калашникову открылся в Оружейном сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Москвичи ранее сомневались в необходимости устанавливать монумент именно в этом месте и в таком виде.