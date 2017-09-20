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Столичные власти потратят почти полмиллиарда на повторное благоустройство 25 станций МЦК
22 сентября 2017 г. | Время публикации 20:15 | Последние изменения 20:38
Рубрики: Городская инфраструктура, Экономика  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти потратят более 2,6 миллиарда рублей на благоустройство территорий вокруг Московского центрального кольца (МЦК), подсчитал РБК на основе данных госзакупок. При этом 458 миллионов рублей пойдет на повторное благоустройство 25 станций из 31.

В конкурсной документации говорится о проведении "дополнительных работ". Благоустройство затронет территории станций в радиусе полутора километров. Там должны уложить плитку, заменить бордюры, расширить тротуары, высадить деревья, отремонтировать ливневую канализацию, установить фонари, остановки общественного транспорта, велопарковки и велобоксы.

Повторное благоустройство 25 станций пройдет в два этапа. Среди определившихся подрядчиков - участники программы "Моя улица" ООО "МКТ" и ООО "Стройстандарт". Перед запуском Московского центрального кольца было благоустроено более трех тысяч гектаров прилегающих территорий, установлены шумозащитные экраны и сетчатые ограждения.
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