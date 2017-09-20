Главный архитектор столицы назвал недоделанный парк "Зарядье" "флагманом архитектуры"

21 сентября 2017 г. Стилист из Петербурга рассказала, как полицейские подбросили ей наркотики в парке "Зарядье"

На входе в парк один из проверяющих полицейских якобы обнаружил в сумке стилиста пакетик с таблеткой, украшенный черепами. Задержав потерпевшую, полицейские отобрали у нее телефон и предлагали "договориться".