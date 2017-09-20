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Главный архитектор столицы назвал недоделанный парк "Зарядье" "флагманом архитектуры"
22 сентября 2017 г. | Время публикации 08:40 | Последние изменения 12:32
Рубрики: Городская инфраструктура  
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"Зарядье", 11 сентября 2017 года | Global Look Press
"Зарядье", 11 сентября 2017 года | Global Look Press
"Зарядье", 11 сентября 2017 года | Global Look Press
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов назвал количество мероприятий по безопасности в парке "Зарядье" избыточным и выразил надежду на то, что со временем "градус настороженности" будет снижен. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Дождь".

"На сегодняшний день количество мероприятий по безопасности кажется мне избыточным, честно говоря. То, что везде поставили рамки, - на входе в парк, на входе в павильоны - это не проектное решение", - подчеркнул он. "Я не занимаюсь вопросами безопасности, не специалист, не эксперт, не могу давать советы. <...> Но здравый смысл, как мне кажется, говорит о том, что много в Москве мест, где много людей, и не везде стоят рамки, не везде стоят турникеты", - сказал Кузнецов. Он привел в качестве примера Тверскую улицу, на которой, по его словам, не проводятся регулярные проверки при большом потоке людей.

"Поэтому я надеюсь, что со временем, когда [появится] осознание того, что ничего страшного не происходит... градус настороженности и безопасности будет снижен, и в парк будет свободный вход", - заключил Кузнецов. Напомним, ранее в сетях появился пост одной из посетительниц парка: по ее словам, полицейские на входе подкинули ей в сумку наркотики, а затем предложили "договориться", пригрозив тюрьмой.

Кроме того, Кузнецов признал, что парк "мог бы быть доделан лучше" перед открытием, а сам он "торопился" успеть к визиту президента Путина, приуроченному ко Дню города, и это привело к тому, что парк придется достраивать. Итоговая цена его может возрасти "под 30 миллиардов рублей", но Кузнецов отметил, что точных цифр он не знает. По его словам, архитектурный смысл парка заключался в том, чтобы отразить "приоритеты власти" в архитектуре, доказать, что современные архитекторы могут создать нечто уникальное и современное, с уважением отнесясь к окружающей застройке, а также создать новые точки с видами на столицу. Итог работы он назвал "флагманом архитектуры".

Отметим, что экологи и москвоведы утверждают, что выбор Зарядья как основы природоподобного парка в мегаполисе не только неудачен, но и неправомерен: новое строительство исказило виды из переулков Китай-города и с Варварки, а высокие "холмы" зданий, на которых разбит парк, закрывают виды на храмы с Москворецкого моста и набережной.
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