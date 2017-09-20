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В столице "заминировали" управы 11 районов и мировые суды
22 сентября 2017 г. | Время публикации 11:51
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Неизвестные "заминировали" 11 управ московских районов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в управы районов Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский.

Ранее сообщалось, что оперативные службы проверяют сообщения об угрозах взрыва в управах районов Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный и Головинский, Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево и Войковский. Также неизвестные "заминировали" мировые участки судов под номерами 234, 237, 238 и 239. Еще два сообщения о якобы минировании поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ "Савелки" в Зеленограде. На местах работают кинологи, все здания проверяются. На время проверок проводится эвакуация.

Накануне анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в управы районов Новокосино, Лианозово, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий эвакуировано порядка 600 человек. Кроме того, ТАСС сообщает об угрозе взрыва в зданиях Центра госуслуг и Совета депутатов района Раменки, а также в администрации муниципального округа Некрасовка.

Ранее в прессе распространилась информация, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" или телефонные террористы с Украины. Накануне журналисты РБК со ссылкой на источник в МВД сообщили о том, что многочисленные ложные звонки о минировании шли из Брюсселя, а за атаками может стоять международная хакерская группировка.
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