В столице "заминировали" управы 11 районов и мировые суды Рубрики: Происшествия

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Ранее сообщалось, что оперативные службы проверяют сообщения об угрозах взрыва в управах районов Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный и Головинский, Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево и Войковский. Также неизвестные "заминировали" мировые участки судов под номерами 234, 237, 238 и 239. Еще два сообщения о якобы минировании поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ "Савелки" в Зеленограде. На местах работают кинологи, все здания проверяются. На время проверок проводится эвакуация.



анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в управы районов Новокосино, Лианозово, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий эвакуировано порядка 600 человек. Кроме того, ТАСС сообщает об угрозе взрыва в зданиях Центра госуслуг и Совета депутатов района Раменки, а также в администрации муниципального округа Некрасовка.



Ранее в прессе распространилась информация, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" или телефонные террористы с Украины. Накануне журналисты РБК со ссылкой на источник в МВД сообщили о том, что многочисленные ложные звонки о минировании шли из Брюсселя, а за атаками может стоять международная хакерская группировка. Неизвестные "заминировали" 11 управ московских районов. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в управы районов Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский.Ранее сообщалось, что оперативные службы проверяют сообщения об угрозах взрыва в управах районов Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный и Головинский, Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево и Войковский. Также неизвестные "заминировали" мировые участки судов под номерами 234, 237, 238 и 239. Еще два сообщения о якобы минировании поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ "Савелки" в Зеленограде. На местах работают кинологи, все здания проверяются. На время проверок проводится эвакуация. Накануне анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в управы районов Новокосино, Лианозово, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий эвакуировано порядка 600 человек. Кроме того, ТАСС сообщает об угрозе взрыва в зданиях Центра госуслуг и Совета депутатов района Раменки, а также в администрации муниципального округа Некрасовка.Ранее в прессе распространилась информация, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" или телефонные террористы с Украины. Накануне журналисты РБК со ссылкой на источник в МВД сообщили о том, что многочисленные ложные звонки о минировании шли из Брюсселя, а за атаками может стоять международная хакерская группировка.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 сентября 2017 г. Управы в семи районах эвакуировали из-за звонков о бомбах

Анонимные звонки поступили в управы районов Новокосино, Лианозово, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево, а также в Центр госуслуг, Совет депутатов района Раменки и администрацию округа Некрасовка.

