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Новая дорога свяжет районы Филевский Парк и Дорогомилово
22 сентября 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 12:33
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила проект магистрали вдоль правого берега Москвы-реки от Берегового проезда до улицы Кульнева. Как сообщается на сайте Москомстройинвеста, новая дорога свяжет районы Филевский Парк и Дорогомилово.

Проект планировки предусматривает строительство и реконструкцию участка Большой Филевской улицы и нескольких проектируемых проездов, протяженность новой трассы составит около 4,6 километра. Новая дорога должна обеспечить транспортное обслуживание перспективной жилой и общественной застройки на реорганизуемых промышленных территориях в районе Филевский Парк.
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Пятница, 22 сентября 2017 г. // Последняя новость 15:21
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