Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила проект магистрали вдоль правого берега Москвы-реки от Берегового проезда до улицы Кульнева. Как сообщается на сайте
Москомстройинвеста, новая дорога свяжет районы Филевский Парк и Дорогомилово.
Проект планировки предусматривает строительство и реконструкцию участка Большой Филевской улицы и нескольких проектируемых проездов, протяженность новой трассы составит около 4,6 километра. Новая дорога должна обеспечить транспортное обслуживание перспективной жилой и общественной застройки на реорганизуемых промышленных территориях в районе Филевский Парк.