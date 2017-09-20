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В выходные в столице будет до 18 градусов тепла и без осадков
22 сентября 2017 г. | Время публикации 20:30
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Выходные в столице будут теплыми и без осадков, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 23 сентября, столицу ожидает переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, днем в Москве 15-17, по области 13-18 градусов тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 5-7, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 15-17, по области 12-17 градусов тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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Пятница, 22 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:30
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