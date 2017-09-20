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Массовое строительство домов по программе реновации начнется летом 2018 года
22 сентября 2017 г. | Время публикации 12:59 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Reuters
Основная волна строительства домов в рамках программы реновации начнется следующим летом, заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, строительство домов по новым стандартам может начаться уже в этом году, передает ТАСС.

"Ряд объектов, которые мы уже строили, модернизировали под стандарты благоустройства и отделки, которые мы заявляем по программе реновации, начнем фактически выполнять в этом году. А самые новые начнутся с середины следующего года",- сказал руководитель департамента. Он добавил, что в ближайший месяц будет утвержден список первоочередных кварталов для проектирования и строительства. До конца октября также будет готов график отселения и сноса домов по первоочередным кварталам реновации.

Тогда же в правительство Москвы будет передан окончательный список домов, предлагаемых для сохранения. Как сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, которую цитирует агентство "Москва", После того, как будет опубликовано постановление правительства Москвы по стартовым площадкам, Москомархитектура приступит к разработке проектов поквартальных планировок. А в конце I квартала следующего года их выставят на публичные слушания.

Ранее правительство согласовало поправки к Налоговому кодексу, принятие которых освободит участников программы реновации в Москве от налога на доходы физических лиц. В свою очередь, за Фондом содействия реновации сохранится обязанность уплаты НДС, власти готовы освободить его только от налога на прибыль.

Кроме того, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что девелоперам предложат построить объекты коммерческой инфраструктуры в кварталах реновации. "Жилье и объекты социальной инфраструктуры в кварталах, создаваемых по программе реновации, будет строиться за счет средств бюджета, а возведение физкультурных комплексов, торговых центров и других коммерческих объектов планируется предложить инвесторам", — пояснил он.

Для строительства коммерческих объектов будут выделяться земельные участки внутри кварталов, а право строительства будет разыграно на торгах. Сроки проведения торгов и строительства будут устанавливаться индивидуально для каждого района, в зависимости от сроков строительства жилья для переселенцев. Объемы коммерческой застройки в кварталах реновации будут определены исходя из "расчетных потребностей" жителей новых кварталов. Ранее сообщалось, что власти начали переговоры с крупнейшими девелоперами, прося тех уступить территорию рядом с кварталами реновации. Взамен девелоперам предоставят землю в других местах.

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