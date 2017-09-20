Массовое строительство домов по программе реновации начнется летом 2018 года

7 сентября 2017 г. В готовые квартиры для переселенцев по реновации будут водить экскурсии до въезда жильцов

Первые шоурумы могут появиться уже осенью. Уточняется, что речь идет о квартирах в построенных ранее домах, которые приводят в соответствие со стандартами отделки по программе реновации. Недавно мэр говорил, что в такие дома переселять не будут.