"Без вычеркнутых имен": в Москве открыли бюсты Ленина, Сталина и других советских правителей Рубрики: Общество

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В Российском военно-историческом обществе (РВИО), по инициативе которого создана "Аллея правителей", ранее не исключили, что установка бюстов Ленина и Иосифа Сталина вызовет недовольство либералов, а консерваторы будут критиковать за установку бюстов Горбачева и Ельцина. Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов заявлял, что организация не стремится никому угодить и работает "ради сохранения истории".



Замминистра культуры, комментируя установку бюстов Ленина и Сталина, подчеркнул, что эти фигуры являются неотъемлемой частью истории. "Конечно, этих лидеров оценивают по-разному, но это наша история, которую нельзя забывать. Бороться с памятниками абсолютно бесперспективно, историю надо знать во всем ее многообразии", - цитирует Журавского ТАСС.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого журналисты попросили прокомментировать целесообразность установки бюста Сталина, заявил, что вообще впервые слышит об открытии "Аллеи правителей" и не знает, где она находится. При этом не согласился с мнением, что фигура Сталина вызывает слишком существенные разногласия в обществе и потому, возможно, не должна быть представлена в общей экспозиции. "Речь идет обо всех, кто руководил государством. Ну, а Сталин разве не руководил государством? Поэтому в данном случае вопрос неуместен", - сказал Песков.



Помимо бюстов Ленина и Сталина на "Аллее правителей" установили бюсты Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. Замминистра культуры назвал аллею "символом преемственности... истории без вычеркнутых имен, без забытых исторических событий и периодов". По словам Журавского, на установке бюстов правителей XX века история аллеи не заканчивается. "Аллея уходит в вечность, и хочется верить, что она многие века будет пополняться. Пока есть отечественная история, будут государственные мужи, которые будут занимать достойное место на этой аллее", - сказал Журавский.



Автором всех скульптур стал президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он отметил, что при работе над памятниками с одинаковым уважением относился ко всем лидерам. "История на бумаге - это одно, и мне хотелось, чтобы народ знал историю, и показал ее языком искусства", - сказал Церетели. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии новых бюстов призвал "никого не обижать, потому что это наше прошлое". По его мнению, "Аллею правителей" можно было бы дополнить бюстами Георгия Маленкова, который фактически руководил СССР несколько месяцев после смерти Сталина, и Вячеслава Молотова.



Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года. До открытия второй очереди на ней было установлено 33 бюста государственных деятелей - от Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского. При этом целый ряд российских правителей на аллее



Пользователи соцсетей, внимательно рассмотрев скульптуры Церетели, заметили, что многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и



Бюсты советских лидеров от Владимира Ленина до Михаила Горбачева пополнили московскую "Аллею правителей" в Петроверигском переулке возле Музея военной формы одежды. Бюст первого президента России Бориса Ельцина решено открыть позже - в день его рождения 1 февраля 2018 года, сообщил замминистра культуры Александр Журавский.В Российском военно-историческом обществе (РВИО), по инициативе которого создана "Аллея правителей", ранее не исключили, что установка бюстов Ленина и Иосифа Сталина вызовет недовольство либералов, а консерваторы будут критиковать за установку бюстов Горбачева и Ельцина. Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов заявлял, что организация не стремится никому угодить и работает "ради сохранения истории".Замминистра культуры, комментируя установку бюстов Ленина и Сталина, подчеркнул, что эти фигуры являются неотъемлемой частью истории. "Конечно, этих лидеров оценивают по-разному, но это наша история, которую нельзя забывать. Бороться с памятниками абсолютно бесперспективно, историю надо знать во всем ее многообразии", - цитирует Журавского ТАСС.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого журналисты попросили прокомментировать целесообразность установки бюста Сталина, заявил, что вообще впервые слышит об открытии "Аллеи правителей" и не знает, где она находится. При этом не согласился с мнением, что фигура Сталина вызывает слишком существенные разногласия в обществе и потому, возможно, не должна быть представлена в общей экспозиции. "Речь идет обо всех, кто руководил государством. Ну, а Сталин разве не руководил государством? Поэтому в данном случае вопрос неуместен", - сказал Песков.Помимо бюстов Ленина и Сталина на "Аллее правителей" установили бюсты Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. Замминистра культуры назвал аллею "символом преемственности... истории без вычеркнутых имен, без забытых исторических событий и периодов". По словам Журавского, на установке бюстов правителей XX века история аллеи не заканчивается. "Аллея уходит в вечность, и хочется верить, что она многие века будет пополняться. Пока есть отечественная история, будут государственные мужи, которые будут занимать достойное место на этой аллее", - сказал Журавский.Автором всех скульптур стал президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он отметил, что при работе над памятниками с одинаковым уважением относился ко всем лидерам. "История на бумаге - это одно, и мне хотелось, чтобы народ знал историю, и показал ее языком искусства", - сказал Церетели. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии новых бюстов призвал "никого не обижать, потому что это наше прошлое". По его мнению, "Аллею правителей" можно было бы дополнить бюстами Георгия Маленкова, который фактически руководил СССР несколько месяцев после смерти Сталина, и Вячеслава Молотова.Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года. До открытия второй очереди на ней было установлено 33 бюста государственных деятелей - от Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского. При этом целый ряд российских правителей на аллее почему-то не представлен . Среди них киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Екатерина I.Пользователи соцсетей, внимательно рассмотрев скульптуры Церетели, заметили, что многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и дублируют друг друга . А в подписях на постаментах встречаются небрежности и ошибки. В конце июля аллея приняла на временное хранение памятник Ивану Грозному , который должен был стоять в городе Александрове Владимирской области, но так и не был открыт по ряду причин. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме потребовали демонтировать монумент, назвав его незаконным: даже временное хранение требует согласования. В РВИО заявили, что памятник Грозному не устанавливали в "традиционном понимании", а лишь вынесли музейный экспонат на улицу.



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