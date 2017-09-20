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Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках
22 сентября 2017 г. | Время публикации 19:19 | Последние изменения 19:49
Рубрики: Общество  
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АГН "Москва" / Зыков Кирилл
Скульптор Салават Щербаков | АГН "Москва" / Зыков Кирилл
АГН "Москва" / Зыков Кирилл
Чертеж немецкой винтовки, по ошибке нанесенный на подножие памятника создателю АК-47 Михаилу Калашникову, уберут к понедельнику. Об этом сообщили ТАСС в Российском военно-историческом обществе (РВИО), по инициативе которого был создан монумент. Ранее военный историк Юрий Пашолок сообщил в Facebook, что на постаменте вместо АК изображена схема штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии Хуго Шмайссером.

В РВИО отметили, что для исправления ошибки демонтаж не потребуется. "Чертеж на плите был выполнен в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому сначала специалисты зашлифуют чертеж, а после этого нанесут корректное изображение", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова. Она добавила, что автор памятника Салават Щербаков признал ошибку, а РВИО настояло на том, чтобы чертеж был исправлен.

Ранее Щербаков говорил, что изменит чертеж, если ошибка будет доказана, и поблагодарил за обнаружение неточности. "Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано: "автомат Калашникова". Что-то из интернета", - пояснил скульптор в беседе с РБК. Он назвал "вакханалией" освещение этой темы в СМИ, отметив, что "ошибки бывают". В защиту Щербакова выступил и сам Пашолок, написавший, что скульптор "не обязан знать тип автомата и чертежи", а вопросы нужно задавать людям, "которые приняли окончательный вариант".

Между тем это не первая "оружейная" ошибка на памятнике работы Щербакова, вызвавшая большой резонанс. В 2014 году на Белорусском вокзале открылась скульптурная композиция в честь легендарного марша "Прощание славянки", на которой ветераны обнаружили изображения немецких винтовок "Маузер", внешне похожих на винтовки Мосина. Копии оружия были спилены.

Щербаков в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что поиском ошибок на "нужных России" памятниках занимаются "враги России". "Когда памятник, нужный России, то тут же начинается вакханалия и начинают чего-то искать. Это железно. Они все, эти черти, все тут всплыли. Все это понятно. Вместо тог, чтобы позвонить и сказать: "У вас там ремень неверный", - нет, тут же в прессу. Лишь бы в прессу отдать, и начинается... Мы говорим о негодяях. Главное, чтобы у вас была добрая душа и правильное направление. А негодяи, они прыгают и успокоиться не могут", - сказал скульптор.

В концерне "Калашников" заявили, что специалисты предприятия не привлекались в качестве консультантов при создании памятника Калашникову и не осуществляли авторский надзор. В то же время там выразили готовность оказать необходимую поддержку и техническую консультацию. Дочь оружейника Елена Калашникова считает, что ошибочные чертежи появились на памятнике ее отцу по вине "времени интернета". "Понимаете, как получилось: это задание было запрошено в интернет-поиске. В этом поиске схема была первой. Кто ее туда расположил, почему она там оказалась, - это просто роковое стечение обстоятельств", - сказала Калашникова "Известиям".

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов увидел в обнаружении ошибки плюсы. По его мнению, благодаря этому был развенчан миф о том, что автомат Калашникова является копией винтовки Шмайссера. "Благодаря сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова - это совершенно иное устройство", - заявил Кононов. Он также сообщил, что РВИО как заказчик не регламентирует детали памятника и в целом у организации было только одно пожелание: чтобы модель автомата, которую Калашников держит в руках, была одной из первых, опытных партий. Все остальное - "полет творческой фантазии автора", передает ИА REGNUM.

В столичной комиссии по монументальному искусству заявили, что рассматривали только место и целесообразность установки памятника Калашникову, а одобрение самого проекта не входит в их компетенцию. Комментируя ошибку, председатель комиссии Игорь Воскресенский заявил агентству "Москва", что главным является сам факт увековечения памяти Калашникова. В Министерстве культуры заявили, что установкой памятников не занимаются.
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