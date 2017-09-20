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Временное ограждение вокруг парка "Зарядье" обещают убрать в течение месяца
22 сентября 2017 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 15:40
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Агентство городских новостей Москва / Киселев Сергей
Ограждение в виде сетки-рабицы, которое было временно установлено вокруг открывшегося для публики парка "Зарядье", будет демонтировано в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, забор вокруг парка призван организовать потоки посетителей, и в дальнейшем, скорее всего, не потребуется. "Месяц, может, чуть меньше, простоит", - заявил он. Ранее застройщик парка, фирма "Мосинжпроект", не исключала возведения постоянной конструкции вокруг "Зарядья" для защиты парка от вандализма.

"Постепенно забор мы демонтируем через какое-то время. Немного успокоится, ажиотаж пройдет. И будут спокойно люди ходить, наблюдать через какое-то время - для этого парк и построен, <...> чтобы культуру людей повышать. Это городская территория [для свободного посещения граждан]", - заверил Бочкарев.

Чиновник заявил, что скандал вокруг случаев вандализма надуман, и среди посетителей парка неизбежно окажутся те, кто готов что-нибудь сломать. Он также шутливо предложил поставить в парке аналог кресла в реконструированном Дарвиновском музее, предназначенного специально для выплесков агрессивных эмоций. "Большинство людей нормальные, ходят, восхищаются, удовольствие получают [от посещения парка]", - подчеркнул глава департамента.

Ранее сообщалось, что за первые три дня работы парка были вырваны и вытоптаны 10 тысяч растений, разбит стеклянный купол "Медиацентра" и повреждено световое окно. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день, чтобы "пресечь акты вандализма", однако пресс-секретарь парка Карина Горобец вскоре назвала сообщения о хищениях растений "домыслами". В то же время на территории парка необходимо закончить целый ряд работ: часть дорожек планируется замостить и засыпать гравием, чтобы избежать вытаптывания растений.
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