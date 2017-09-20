Временное ограждение вокруг парка "Зарядье" обещают убрать в течение месяца

20 сентября 2017 г. Парк "Зарядье" обещают спасти от вытаптывания "за копейки"

Часть дорожек планируется замостить и засыпать гравием, чтобы избежать вытаптывания растений. Стоимость восстановления поврежденных элементов составляет несколько сотен тысяч рублей, еще несколько миллионов уйдет на доделки.