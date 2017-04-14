Пьяный москвич забросал мебелью прибывших к нему сотрудников скорой помощи Рубрики: Криминал

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Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером на улице Василисы Кожиной. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидев медиков повел себя агрессивно и стал бросаться в них предметами мебели. Пресечь действия пациента смогли только прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.



К настоящему моменту в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. О характере травм, полученных медиком, в СК не уточнили. Фельдшер скорой помощи получил травмы из-за агрессивных действий 35-летнего пациента, к которому бригада медиков выехала по вызову на дом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московского управления СК России.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером на улице Василисы Кожиной. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидев медиков повел себя агрессивно и стал бросаться в них предметами мебели. Пресечь действия пациента смогли только прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.К настоящему моменту в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. О характере травм, полученных медиком, в СК не уточнили.



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