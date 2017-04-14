Полиция задержала троих активистов, выступающих против застройки Крылатских холмов Экология Рубрики: Общество

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По словам Игнатьева, во время задержания полицейские отказались представляться, а свои действия объяснили тем, что собрание жильцов является "несогласованным мероприятием". Как отмечает портал, Игнатьев является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, а потому он не может быть подвергнут административным наказаниям без согласия прокурора Москвы.



Крылатские холмы в 1998 году получили статус особо охраняемой природной территории, однако в 2001 году арбитражный суд признал это постановление мэрии недействительным. В 2009 году участок оказался в долгосрочной аренде у компании "Лата-Трэк". При этом договор фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств за исключением стандартного и весьма размытого требования: не допускать ухудшения экологической обстановки.



Летом 2016 года арендатор начал установку забора вдоль велодороги, фактически блокировав часть прогулочных троп, которыми пользовались местные жители. Осенью туда приехали экскаваторы и за три дня срыли один из холмов в полусотне метров от зоны родников. Жители района опасаются, что "Лата-Трэк" в итоге полностью заблокирует доступ на территорию парка для всех, кроме своих клиентов.



Отметим, что в марте этого года несколько инициативных групп москвичей, выступающих против застройки территории Крылатских холмов, Столичные правоохранители в воскресенье днем вмешались в проведение собрания жителей района Крылатское, выступающих против застройки территории Крылатских холмов. Как сообщает портал "ОВД-Инфо" , полиция задержала трех человек: это Денис Парусов, Эдуард Зиновьев и Сергей Игнатьев. Всех их поместили в автозак.По словам Игнатьева, во время задержания полицейские отказались представляться, а свои действия объяснили тем, что собрание жильцов является "несогласованным мероприятием". Как отмечает портал, Игнатьев является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, а потому он не может быть подвергнут административным наказаниям без согласия прокурора Москвы.Крылатские холмы в 1998 году получили статус особо охраняемой природной территории, однако в 2001 году арбитражный суд признал это постановление мэрии недействительным. В 2009 году участок оказался в долгосрочной аренде у компании "Лата-Трэк". При этом договор фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств за исключением стандартного и весьма размытого требования: не допускать ухудшения экологической обстановки.Летом 2016 года арендатор начал установку забора вдоль велодороги, фактически блокировав часть прогулочных троп, которыми пользовались местные жители. Осенью туда приехали экскаваторы и за три дня срыли один из холмов в полусотне метров от зоны родников. Жители района опасаются, что "Лата-Трэк" в итоге полностью заблокирует доступ на территорию парка для всех, кроме своих клиентов.Отметим, что в марте этого года несколько инициативных групп москвичей, выступающих против застройки территории Крылатских холмов, объединились для совместных действий. Главное требование активистов к городским властям - запретить застройку и воспрепятствовать попыткам арендатора закрыть участок для свободного посещения горожан.



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