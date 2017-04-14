]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
апреля
pda
Поиск
Архив

Полиция задержала троих активистов, выступающих против застройки Крылатских холмов
23 апреля 2017 г. | Время публикации 14:03
Рубрики: Общество, Экология  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные правоохранители в воскресенье днем вмешались в проведение собрания жителей района Крылатское, выступающих против застройки территории Крылатских холмов. Как сообщает портал "ОВД-Инфо", полиция задержала трех человек: это Денис Парусов, Эдуард Зиновьев и Сергей Игнатьев. Всех их поместили в автозак.

По словам Игнатьева, во время задержания полицейские отказались представляться, а свои действия объяснили тем, что собрание жильцов является "несогласованным мероприятием". Как отмечает портал, Игнатьев является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, а потому он не может быть подвергнут административным наказаниям без согласия прокурора Москвы.

Крылатские холмы в 1998 году получили статус особо охраняемой природной территории, однако в 2001 году арбитражный суд признал это постановление мэрии недействительным. В 2009 году участок оказался в долгосрочной аренде у компании "Лата-Трэк". При этом договор фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств за исключением стандартного и весьма размытого требования: не допускать ухудшения экологической обстановки.

Летом 2016 года арендатор начал установку забора вдоль велодороги, фактически блокировав часть прогулочных троп, которыми пользовались местные жители. Осенью туда приехали экскаваторы и за три дня срыли один из холмов в полусотне метров от зоны родников. Жители района опасаются, что "Лата-Трэк" в итоге полностью заблокирует доступ на территорию парка для всех, кроме своих клиентов.

Отметим, что в марте этого года несколько инициативных групп москвичей, выступающих против застройки территории Крылатских холмов, объединились для совместных действий. Главное требование активистов к городским властям - запретить застройку и воспрепятствовать попыткам арендатора закрыть участок для свободного посещения горожан.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Тысячи москвичей встали на защиту Крылатских холмов от застройки
21 марта 2017 г.
Тысячи москвичей встали на защиту Крылатских холмов от застройки
Строительные работы ведутся на земле, которая в конце 90-х годов получила статус особо охраняемой природной территории. Затем, по неясной причине, участок оказался в аренде у частной компании.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.04.2017   17:21
2
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 23 апреля 2017 г. // Последняя новость 17:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>