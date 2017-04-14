Первый фестиваль влюбленных пройдет в Измайлово Рубрики: Развлечения

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По преданию, на Красную горку незамужним и неженатым рекомендуется выходить на массовые гулянья и как можно активнее знакомиться друг с другом. Поэтому на фестивале откроется зона быстрых свиданий: желающие смогут встретиться сразу с несколькими представителями противоположного пола и выбрать себе пару на вечер.



Считается, что браки, заключенные в это время, будут крепкими и счастливыми, поэтому центральной темой фестиваля станет русская свадьба. Посетители смогут увидеть все этапы традиционного обряда, включая смотрины, выкуп и венчание. Также москвичам покажут старинный дохристианский славянский обряд — кузнечное венчание. Влюбленные пары под руководством профессионального кузнеца будут выковывать железные сердца, которые можно будет забрать с собой. По всей территории кремля оборудуют места, где молодые люди смогут пообщаться друг с другом. Двухметровые ходулисты будут раздавать карамельки и воздушные шары.



На фестивале пройдут традиционные конкурсы для мужчин: перетягивание каната¸ забивание гвоздей и распил бревен. Для "женихов" состоятся мастер-классы по кузнечному делу. Девушек научат плести венки и косы, расписывать яйца, мастерить кукол и броши. На фестивале запланирован конкурс на звание первой красавицы Красной горки, танцевальные флешмобы и русские народные игры. Всего в праздничной программе смогут принять участие не менее 10 тысяч гостей.



На фестивале можно будет попробовать каравай, блины, круглые лепешки и яичницу-глазунью, которыми традиционно украшали русский стол на Красную горку. Также гости смогут перекусить пирогами с мясом, ватрушками, пряниками и рогаликами, приобрести медовуху, сбитень и хреновуху. В конце праздника со ступеней деревянного храма Святителя Николая выпустят в небо 20 белых голубей, а в 21:00 у стен кремля состоится огненное шоу.



В пресс-службе центра культуры "Кремль в Измайлово" добавили, что намерены создать комфортную и веселую среду для свободного общения молодых москвичей и напомнить о важности традиций. Власти не исключают, что традицией может стать и сам фестиваль.



23 апреля, на Красную горку, в Москве впервые состоится молодежный фестиваль влюбленных. Он будет проходить с 12:00 до 21:00, в Измайловском кремле. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии По преданию, на Красную горку незамужним и неженатым рекомендуется выходить на массовые гулянья и как можно активнее знакомиться друг с другом. Поэтому на фестивале откроется зона быстрых свиданий: желающие смогут встретиться сразу с несколькими представителями противоположного пола и выбрать себе пару на вечер.Считается, что браки, заключенные в это время, будут крепкими и счастливыми, поэтому центральной темой фестиваля станет русская свадьба. Посетители смогут увидеть все этапы традиционного обряда, включая смотрины, выкуп и венчание. Также москвичам покажут старинный дохристианский славянский обряд — кузнечное венчание. Влюбленные пары под руководством профессионального кузнеца будут выковывать железные сердца, которые можно будет забрать с собой. По всей территории кремля оборудуют места, где молодые люди смогут пообщаться друг с другом. Двухметровые ходулисты будут раздавать карамельки и воздушные шары.На фестивале пройдут традиционные конкурсы для мужчин: перетягивание каната¸ забивание гвоздей и распил бревен. Для "женихов" состоятся мастер-классы по кузнечному делу. Девушек научат плести венки и косы, расписывать яйца, мастерить кукол и броши. На фестивале запланирован конкурс на звание первой красавицы Красной горки, танцевальные флешмобы и русские народные игры. Всего в праздничной программе смогут принять участие не менее 10 тысяч гостей.На фестивале можно будет попробовать каравай, блины, круглые лепешки и яичницу-глазунью, которыми традиционно украшали русский стол на Красную горку. Также гости смогут перекусить пирогами с мясом, ватрушками, пряниками и рогаликами, приобрести медовуху, сбитень и хреновуху. В конце праздника со ступеней деревянного храма Святителя Николая выпустят в небо 20 белых голубей, а в 21:00 у стен кремля состоится огненное шоу.В пресс-службе центра культуры "Кремль в Измайлово" добавили, что намерены создать комфортную и веселую среду для свободного общения молодых москвичей и напомнить о важности традиций. Власти не исключают, что традицией может стать и сам фестиваль.



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