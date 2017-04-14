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Сторонников Навального задержали за раздачу наклеек в поддержку его кампании. В полиции говорят, что "это плохо"
23 апреля 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В Москве полиция задержала волонтеров и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые раздавали прохожим наклейки в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который собирается принять участие в выборах президента России в следующем году. Как отмечают задержанные, в их действиях не было состава административного нарушения, а значит целью полиции было лишь пресечение раздачи наклеек.

Одним из задержанных оказался сотрудник ФБК Виталий Серкуканов. Он рассказал "Медиазоне", что задержание произошло около станции метро "Красные ворота". По его словам, волонтеры просто раздавали наклейки, без требований и лозунгов, но в какой-то момент к месту проведения акции приехали два наряда полиции, которые забрали пять человек, случайным образом выбрав их из присутствовавших.

Кроме Серуканова были задержаны волонтеры Николай Касьян, Петр Проскокин и еще две девушки, чьи имена сотрудник ФБК не уточнил. Сейчас задержанные находятся в ОВД "Басманный", где с ними проводят профилактическую беседу. Серуканов отметил, что содержание этой беседы сводится к тому, что "нельзя раздавать наклейки Навального, это плохо".

Другой сотрудник ФБК Николай Ляскин уточнил, что полиция доставила активистов в ОВД под предлогом проверки личности.

Николай Касьян на своей странице в Twitter через некоторое время сообщил, что всех задержанных в итоге выпустили из отделения. При этом самого Касьяна оштрафовали на 500 рублей за мат, хотя, как заверяет активист, он не произнес ни одного бранного слова.
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