Сторонников Навального задержали за раздачу наклеек в поддержку его кампании. В полиции говорят, что "это плохо" Рубрики: Общество

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Одним из задержанных оказался сотрудник ФБК Виталий Серкуканов. Он рассказал



Кроме Серуканова были задержаны волонтеры Николай Касьян, Петр Проскокин и еще две девушки, чьи имена сотрудник ФБК не уточнил. Сейчас задержанные находятся в ОВД "Басманный", где с ними проводят профилактическую беседу. Серуканов отметил, что содержание этой беседы сводится к тому, что "нельзя раздавать наклейки Навального, это плохо".



Другой сотрудник ФБК Николай Ляскин уточнил, что полиция доставила активистов в ОВД под предлогом проверки личности.



Николай Касьян на своей странице в В Москве полиция задержала волонтеров и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которые раздавали прохожим наклейки в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который собирается принять участие в выборах президента России в следующем году. Как отмечают задержанные, в их действиях не было состава административного нарушения, а значит целью полиции было лишь пресечение раздачи наклеек.Одним из задержанных оказался сотрудник ФБК Виталий Серкуканов. Он рассказал "Медиазоне" , что задержание произошло около станции метро "Красные ворота". По его словам, волонтеры просто раздавали наклейки, без требований и лозунгов, но в какой-то момент к месту проведения акции приехали два наряда полиции, которые забрали пять человек, случайным образом выбрав их из присутствовавших.Кроме Серуканова были задержаны волонтеры Николай Касьян, Петр Проскокин и еще две девушки, чьи имена сотрудник ФБК не уточнил. Сейчас задержанные находятся в ОВД "Басманный", где с ними проводят профилактическую беседу. Серуканов отметил, что содержание этой беседы сводится к тому, что "нельзя раздавать наклейки Навального, это плохо".Другой сотрудник ФБК Николай Ляскин уточнил, что полиция доставила активистов в ОВД под предлогом проверки личности.Николай Касьян на своей странице в Twitter через некоторое время сообщил, что всех задержанных в итоге выпустили из отделения. При этом самого Касьяна оштрафовали на 500 рублей за мат, хотя, как заверяет активист, он не произнес ни одного бранного слова.



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