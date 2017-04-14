Штормовое предупреждение в Москве продлили в четвертый раз подряд

Столичные синоптики предупредили москвичей о сохранении в регионе опасной погоды. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается сегодня в период с 10:00 до 21:00, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на представителя городского метеобюро.
Примечательно, что штормовое предупреждение было объявлено в городе еще в пятницу утром, 21 апреля, и с того момента продлевается уже в четвертый раз подряд.
Накануне в Москве за несколько часов выпало 7 миллиметров осадков или 16 процентов месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. По данным Гидрометцентра РФ, сегодня также ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха не превысит 5-7 градусов тепла.