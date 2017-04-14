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Штормовое предупреждение в Москве продлили в четвертый раз подряд
23 апреля 2017 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Столичные синоптики предупредили москвичей о сохранении в регионе опасной погоды. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается сегодня в период с 10:00 до 21:00, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городского метеобюро.

Примечательно, что штормовое предупреждение было объявлено в городе еще в пятницу утром, 21 апреля, и с того момента продлевается уже в четвертый раз подряд.

Накануне в Москве за несколько часов выпало 7 миллиметров осадков или 16 процентов месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. По данным Гидрометцентра РФ, сегодня также ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха не превысит 5-7 градусов тепла.
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Воскресенье, 23 апреля 2017 г. // Последняя новость 11:50
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