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Гринпис показал на карте, чем дышат районы Москвы в течение суток
23 августа 2017 г. | Время публикации 14:33 | Последние изменения 15:22
Рубрики: Экология  
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Чем дышит Москва? / Гринпис
Экологи Гринпис России создали интерактивную карту, показывающую, как в течение суток меняется качество воздуха в разных районах Москвы, сообщает "Медуза". Данные собираются в режиме реального времени с 56 московских станций Мосэкомониторинга. Карта показывает концентрацию 15 загрязняющих веществ - сероводорода, аммиака, метана, стирола, фенола, взвешенных частиц и других опасных соединений.

Высокие концентрации показаны красным цветом. По состоянию на 23 августа таких областей в Москве не было. Оранжевые круги показывают отдельные случаи превышения концентраций в определенные часы. На момент написания заметки самая высокая концентрация вредных веществ наблюдалась на Ленинградском проспекте, дом 64 в районе Аэропорт, на Нижней Масловке в Савеловском районе и на улице Головачева в Люблино. Голубые круги свидетельствуют о том, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе находятся в допустимых пределах.

Напомним, на прошлой неделе в районе Кожухово было зафиксировано превышение допустимого уровня сероводорода в 5,5 раза. Загрязнение воздуха также отмечалось в Вешняках, Выхино-Жулебино, Рязанском и Косино-Ухтомском районах. А 9 августа жители районов на востоке Москвы вблизи мусоросжигательного завода в промзоне Руднево наблюдали клубящийся из труб предприятия розово-фиолетовый дым.
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