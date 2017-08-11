Гринпис показал на карте, чем дышат районы Москвы в течение суток

17 августа 2017 г. Пятикратное превышение допустимого уровня сероводорода отмечалось ночью на востоке Москвы

В Косино-Ухтомском районе с восьми вечера до полуночи предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 1,2-5,5 раза. Более чем пятикратное превышение также фиксировалось в Кожухово.